Marco Rubio dice que no descarta reunirse con Delcy Rodríguez en la ONU

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, no descartó un eventual encuentro con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

El encuentro se daría durante la próxima Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York.

La posibilidad fue planteada por un reportero durante una declaración de Rubio, quien fue consultado sobre si se reuniría con Rodríguez en caso de que la funcionaria venezolana viaje a Nueva York para participar en las actividades de la ONU.

Ante la pregunta, el funcionario estadounidense no cerró la puerta a un acercamiento y reconoció que ya ha existido comunicación previa con la funcionaria venezolana.

«Tal vez, tal vez. Hemos hablado bastante», respondió Rubio, quien señaló que desconoce si Rodríguez finalmente asistirá a la Asamblea General.

El secretario de Estado estadounidense fue más allá al proyectar lo que ocurriría si la funcionaria venezolana efectivamente se presenta en la ciudad, aunque evitó confirmar que exista ya una fecha o logística acordada para el posible encuentro.

«No sé si realmente irá, pero si va, probablemente sucederá. Pero aún no hemos programado nada. Claro, hemos hablado varias veces», afirmó.

Más temprano, Rubio, quien lidera el proceso de transición en tres fases para Venezuela impulsado por la administración de Donald Trump, señaló que la izquierda destruyó los países que ha controlado en el hemisferio, entre ellos Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Las declaraciones se dieron durante la visita del funcionario estadpunidense por Ecuador, en el marco de una gira que lo llevó también a Colombia y Perú.

«La izquierda destruyó Venezuela, Cuba y Nicaragua. La izquierda ha destruido básicamente todos los países que han controlado en el hemisferio», recalcó Rubio.

Además, recalcó que la administración Trump tiene la «obligación de proteger la seguridad nacional de Estados Unidos, si surge una amenaza en Cuba, en Venezuela, en cualquier parte del mundo».