VIDEO: Marco Rubio desde Ecuador: «La izquierda destruyó Venezuela, Cuba y Nicaragua»

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, afirmó este miércoles, 9 de septiembre, que la izquierda destruyó los países que ha controlado en el hemisferio, entre ellos Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Las declaraciones se dieron durante la visita de Rubio por Ecuador, en el marco de una gira que lo llevó también a Colombia y Perú.

Un video, difundido por el Departamento de Estado en sus redes sociales, recogió el momento en que el funcionario resumió su diagnóstico sobre el impacto de los gobiernos de izquierda en la región.

«La izquierda destruyó Venezuela, Cuba y Nicaragua. La izquierda ha destruido básicamente todos los países que han controlado en el hemisferio», recalcó Rubio.

Un día antes, durante una entrevista con el periodista José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, en el marco de su visita a Colombia, Rubio abordó el papel que le corresponde a la ciudadanía frente a los gobiernos de Nicaragua y Cuba.

«La primera responsabilidad de cambiar un sistema le corresponde al pueblo de esos países. Eso siempre es así. Obviamente, nosotros no estamos a favor de lo que está haciendo, o lo que están haciendo en Nicaragua y hemos puesto sanciones en contra de individuos, personas que están contribuyendo a la situación que existe y que se está viviendo en este momento en Nicaragua», sostuvo Rubio.

SECRETARY RUBIO: The left-wing destroyed Venezuela. The left-wing destroyed Cuba. The left-wing destroyed Nicaragua. The left-wing has basically destroyed every country they've gotten ahold of in the hemisphere. pic.twitter.com/0leDkOf3Np — Department of State (@StateDept) September 9, 2026

LA PRIORIDAD DE ESTADOS UNIDOS

Consultado sobre la posibilidad de que Washington endurezca sus acciones contra la isla, el secretario de Estado enmarcó la política exterior estadounidense dentro de un deber más amplio de resguardo nacional.

Dijo que la administración de Donald Trump tiene la «obligación de proteger la seguridad nacional de Estados Unidos, si surge una amenaza en Cuba, en Venezuela, en cualquier parte del mundo».

Las declaraciones de Rubio se produjeron mientras persiste la presión de Washington contra los gobiernos de Caracas, La Habana y Managua.