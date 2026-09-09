El perlazo de Marco Rubio sobre las elecciones en Venezuela para evitar «un caos»

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, volvió a insistir que antes de organizarse unas elecciones en Venezuela tienen que darse todas las condiciones.

«El tema de las elecciones en Venezuela eso tiene que pasar. Obviamente en este momento tenemos negociaciones andando, decir negociaciones, pero realmente se trata de un proceso de reconciliación y transición entre la Asamblea Nacional de 2015, que fue la última Asamblea que nosotros reconocimos como democráticamente electa y las autoridades interinas del país. Han progresado bastante bien, tienen que seguir progresando», dijo Rubio en un encuentro con la prensa desde Colombia.

«Obviamente para haber elecciones hay que tener instituciones, una Corte Suprema, tienen que tener un Comité Electoral Nacional, tienen que tener maquinaria de votación, tienen que tener partidos políticos, deben tener una prensa libre y abierta para que los candidatos puedan aspirar y expresarse», añadió.

¿Cuándo habrá elecciones en Venezuela? Marco Rubio dice que deben hacerse “lo más pronto posible” #HoyEnBlu #VozPopuli pic.twitter.com/UBWMJBdYog — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 8, 2026

En este sentido, resaltó que la prioridad es que las elecciones cumplan todas las condiciones de un proceso democrático.

«Toda institución es necesaria, así que eso hay que construirlo a la misma vez que estemos reconstruyendo y ayudando a que Venezuela tenga una reconstrucción económica. Tiene también que tener una reconstrucción cívica, una reconstrucción de instituciones que permitan tener elecciones válidas, y eso lo más pronto posible desde mi punto de vista, pero hay que hacerlo de una manera apropiada, si no vas a tener otro caos y eso no lo quiere nadie en el tema venezolano», afirmó.