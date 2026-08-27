VIDEO: La inusual nevada en Bolivia que dejó miles de animales muertos y más de 20.000 familias damnificadas

Bolivia atraviesa una emergencia por inusuales pero intensas nevadas, que desde la semana pasada cubren varias zonas del país.

De acuerdo con lo reseñado por El Tiempo, seis de los nueve departamentos reportan más de 20.000 familias damnificadas, comunidades aisladas y al menos 1.500 animales como camellos muertos por el frío.

El Viceministerio de Defensa Civil detalló que, además de las familias damnificadas, otras 82.728 fueron reportadas como afectadas. Potosí y Oruro figuran entre las regiones más golpeadas, mientras que también se registraron bajas temperaturas en La Paz, Chuquisaca, Cochabamba y Tarija.

Uno de los casos más graves se registra en Cocapata, en el departamento de Cochabamba, donde 1.172 familias resultaron afectadas.

Las autoridades locales declararon el estado de desastre y emergencia y solicitaron ayuda urgente, entre ella forraje y avena para el ganado, además de una campaña de vitaminización para los animales que resistieron las condiciones climáticas.

La nieve también bloqueó caminos hacia sectores como Calientes, Abuelas, Kala Cruz, La Calaca y Kutini, y aunque el municipio cuenta con maquinaria para despejar las vías, los trabajos están limitados por la falta de diésel.

Además, se detalló que seis unidades educativas suspendieron las clases presenciales y pasaron a la modalidad virtual, mientras algunas comunidades permanecieron incomunicadas y sin energía eléctrica.

#Mundo | Una inusual nevada en Bolivia cubrió la ciudad de La Paz y paralizó la movilidad en la zona. Vea las curiosas imágenes Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉🏻 https://t.co/vziRpZPfy2 pic.twitter.com/t7xPoy1PW2 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 26, 2026

¿POR QUÉ LAS NEVADAS EN BOLIVIA?

Luis Blacutt, director de la carrera de Física de la Universidad Mayor de San Andrés, explicó a Unitel que el fenómeno responde al ingreso de una masa de aire muy frío procedente del sur del continente, como parte de los efectos del llamado «Súper El Niño», como se le dice popularmente a un El Niño en su fase muy fuerte.

Se dice también que las nevadas son inusuales en Bolivia principalmente porque, aunque el país tiene zonas muy altas donde nieva con regularidad, en muchas regiones —especialmente en los valles y el oriente— la nieve es poco frecuente.

TRANSPORTE AFECTADO

El impacto también golpeó el transporte. En La Paz, la nieve redujo la visibilidad y obligó a suspender temporalmente las operaciones del aeropuerto, con más de 60 vuelos cancelados.

Asimismo, la terminal de buses de la capital suspendió salidas hacia ciudades del occidente y varias carreteras fueron cerradas, mientras las autoridades mantenían alertas por nevadas de intensidad moderada a fuerte.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología prevé que las bajas temperaturas continúen durante los próximos días. Ante este panorama, las autoridades trabajan en la recuperación de las vías y en la entrega de ayuda para las familias y comunidades afectadas.