VIDEO: Cadáver de la ballena Timmy se hincha y está a punto de estallar: ¿por qué es un «riesgo biológico» delicado?

Las autoridades de Dinamarca informaron hace unos días que Timmy, la ballena que estuvo varada durante días en Alemania y que finalmente pudo ser rescatada, apareció muerta en una de las islas danesas. Pero la alarma se centra ahora, en que su cadáver están tan hinchado que pronto podría estallar.

De acuerdo con diversos medios internacionales, ante la peligrosidad que representa el estallido del cadáver de la ballena, la Agencia Danesa de Protección Ambiental pidió a la población que no se acercase al sitio.

También se señaló a las personas que «mantuviesen una distancia de seguridad», ya que el cadáver del cetáceo podría convertirse en un «riesgo biológico» para los habitantes.

Según expertos, el cuerpo de la ballena Timmy flota inflado en las costas de Anholt, debido a la acumulación de gases en su cavidad interna.

Este fenómeno ocurre cuando bacterias y microorganismos degradan los tejidos del cetáceo tras su fallecimiento, lo que genera grandes cantidades de metano y dióxido de carbono.

🐋 La famosa ballena Timmy podría explotar en la costa: tras ser rescatada en Alemania apareció muerta en Dinamarca y ahora las altas temperaturas aceleran la acumulación de gases en su cadáver pic.twitter.com/fqPV4gzkZU — El Periódico de España (@ElPeriodico_Esp) May 29, 2026

¿POR QUÉ ES UN RIESGO BIOLÓGICO?

Lo que explicaron los expertos, es que en ese estado, la ballena porta un gran número de enfermedades trasmisibles a los seres humanos.

Al «estallar», —tal y como se advirtió— expulsará restos de tejidos, fluidos corporales y gases a varios metros de distancia. Esto representa, enfatizaron, un riesgo biológico porque esos materiales pueden contener bacterias y otros microorganismos asociados a la descomposición.

Además del riesgo sanitario, un estallido de este tipo puede ser peligrosa para las personas que se encuentren cerca, debido a la fuerza con la que salen despedidos los restos.

Por esa razón, las autoridades y los equipos especializados suelen mantener perímetros de seguridad alrededor de las ballenas varadas mientras evalúan cómo retirar el cadáver de forma controlada.

¿QUÉ SE TIENE PLANEADO HACER?

Las autoridades han evaluado la posibilidad de remolcar el cuerpo al mar, pero por el momento no han confirmado ningún nuevo detalle y el cuerpo del animal sigue frente a la costa danesa por la dificultad que supone el traslado de la ballena.

¿FUNCIONARÍA ACELERAR EL ESTALLIDO?

El caso más conocido ocurrió en 1970 en Oregón, Estados Unidos, cuando personal del Departamento de Transporte decidió usar explosivos para acelerar la eliminación de un ejemplar varado.

Sin embargo, la operación salió mal y la detonación provocó que grandes trozos de carne fueran lanzados a considerable distancia.

Otro incidente ocurrió en 2004 en Tainan, en Taiwán, cuando un gran mamífero marino muerto estalló accidentalmente durante su traslado para realizarle análisis post mortem.

El incidente dispersó fluidos biológicos y restos de tejido en la vía pública y locales comerciales cercanos. Incluso, este episodio pasó a ser un caso de referencia sobre los riesgos biológicos asociados a la manipulación de este tipo de cadáveres.