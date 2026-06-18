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VIDEO INDIGNANTE: Desalmado le lanzó un martillo a un perrito de la calle y lo dejó inconsciente, todo quedó grabado

Luis Alfredo Ledezma
Luis Alfredo Ledezma
2 Min de Lectura
La asociación Mundo Patitas informó que se trata de una persona conocida por supuestamente cometer actos de violencia / Captura de video

Un estremecedor caso de maltrato animal en México generó indignación en redes sociales durante las últimas horas, luego de difundirse un video, en el cual se observa a un hombre lanzar un martillo contra un perrito en situación de calle, dejándolo inconsciente. 

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El material audiovisual, que rápidamente se volvió viral, muestra el momento del ataque y provocó una ola de rechazo por parte de usuarios y organizaciones defensoras de animales, que exigen justicia y una investigación inmediata por lo ocurrido. 

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En este sentido, la asociación Mundo Patitas informó que presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, solicitando que se realicen las diligencias necesarias para identificar y sancionar al responsable del hecho. 

¿QUÉ SE SABE DEL AGRESOR?  

De acuerdo con la organización, el presunto agresor se hace llamar Marcos y sería una persona ya conocida por supuestos actos previos de violencia contra animales. 

Es por ello, que pidieron a las autoridades ampliar las investigaciones para esclarecer si existen más denuncias en su contra. 

Recordaron, que el Código Penal del Estado de México, contempla sanciones por maltrato animal que incluyen multas de entre 900 y 2.000 dólares estadounidenses, así como penas de hasta seis años de prisión, en caso de comprobarse la responsabilidad del acusado. 

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