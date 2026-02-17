Mundo

Video impresionante: Soldado colombiano es impactado por un rayo mientras resguardaba un helicóptero

Un soldado colombiano resultó herido luego de recibir una fuerte descarga eléctrica tras la caída de un rayo en el interior de una instalación militar en Popayán.

El rayo impactó con tal fuerza que incluso un helicóptero que se encontraba junto al soldado también presentó daños menores. Antes de la caída del rayo, el uniformado se encontraba cumpliendo labores de resguardo en el Cantón Militar José Hilario López.

El momento quedó grabado en video y no tardó en hacerse viral en redes sociales. En el clip se aprecia el instante en que el rayo impacta en la zona donde estaba el militar, que cayó al suelo de inmediato, mientras que el helicóptero echaba humo en la parte de la cola.

Al percatarse de lo ocurrido sus compañeros lo trasladaron a un centro asistencial donde recibió atención especializada. Medios locales informaron que su condición es estable y permanece bajo observación.

Con respecto al helicóptero, el Ejército Nacional de Colombia indicó que la descarga provocó averías en el rotor de cola y fue retirado de operación mientras se realizan las revisiones técnicas. La aeronave pertenece al Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación N° 3.

