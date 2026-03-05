VIDEO IMPACTANTE: Le dispararon a modelo de OnlyFans en pleno funeral de su madre en Brasil

Amanda de Almeida Arantes, una modelo de OnlyFans brasileña de 27 años, se encuentra en terapia intensiva luego de que dos hombres a bordo de una motocicleta atentaran contra su vida en pleno velorio de su madre en Baependi.

Amanda se encuentra hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional Sur de Minas Gerais, en Varginha (MG). Recibió tres disparos, en la columna vertebral y los muslos, y su estado es estable, según el último boletín publicado por la unidad de salud.

El crimen fue grabado por una cámara de seguridad. Las imágenes muestran la procesión fúnebre recorriendo las calles cuando una motocicleta avanza entre la gente y se detiene junto a la mujer. El hombre que iba detrás disparó a quemarropa varias veces. En la escena del crimen, los peritos forenses de la policía recogieron nueve cartuchos.

UN SOSPECHOSO DETENIDO

La policía arrestó a uno de los sospechosos del tiroteo de Amanda pocas horas después del crimen. Lo reconocieron porque se le veía frecuentemente en la motocicleta utilizada en el hecho.

Cuando lo abordaron dio versiones contradictorias sobre la propiedad y el uso de la moto, por lo que fue arrestado y llevado a la comisaría, donde se confirmó la detención.

La policía no ha revelado la identidad del sospechoso. Trascendió que sigue la búsqueda del segundo hombre que viajaba en la motocicleta.

A pesar de que los investigadores intentaron hablar con Amanda, no pudieron obtener información. Según la policía militar, tenía dificultades para articular palabras y no podía mantener una conversación coherente y continua.

En sus redes sociales la creadora de contenido para adultos, a menudo comparte su rutina de gimnasio, su tiempo con su perro pitbull y fotos de ella misma haciendo poses sensuales.

En diciembre pasado, la modelo publicó un video con su madre, quien usaba una cánula nasal, agradeciéndole la oportunidad de pasar otra Navidad con ella.