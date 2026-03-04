Mundo

Venezolano fue acribillado mientras dormía en un hotel de Perú, mensajes en su teléfono revelarían impactantes detalles del crimen

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

Un venezolano, identificado como Jaime Ladeus Pertuz, fue acribillado en un hostal en la ciudad de Lima, en Perú. Unos sicarios lo asesinaron cuando estaba alojado en la habitación de un hostal.

Los hechos se dieron cerca de las cinco de la mañana en un hostal de la avenida Gerardo Unger, en el distrito de Independencia. De acuerdo a Panamericana, tres sicarios ejecutaron el asesinato de Ladeus.

Las cámaras de seguridad capturaron el momento en que dos sicarios encapuchados irrumpieron violentamente en las instalaciones del hostal. Un tercer cómplice permaneció fuera del edificio.

Los antisociales subieron hasta el segundo piso del hostal, ingresaron a la habitación y abrieron fuego contra Ladeus, quien estaba acompañado de su pareja. Luego escaparon de la escena del crimen a toda velocidad.

ASESINOS DE LADEUS

La pareja de la víctima sobrevivió el crimen y habló con las autoridades. El coronel Jesús Talla, jefe de Investigación Criminal en Lima Norte, brindó detalles sobre las investigaciones del caso.

Unas horas después del crimen, las autoridades capturaron a dos sospechosos del crimen. Uno de ellos sería José González Medina, quien ejecutó los disparos contra Ladeus, y una mujer llamada Yuselys León Jiménez.

Las investigaciones determinaron que ambos son integrantes de Los Gatilleros del Cono Norte, una banda vinculada al Tren de Aragua. Se presume que el móvil del asesinato fue un ajuste de cuentas.

Las autoridades encontraron mensajes sobre posibles enfrentamientos internos de la banda criminal. También encontraron evidencias sobre cobros de extorsiones y movimientos de dinero.

