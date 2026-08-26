VIDEO IMPACTANTE: La manada de elefantes que llegaron flotando a India por la crecida que arrasó pueblos en Nepal

Cinco elefantes, entre ellos dos crías, fueron arrastrados desde Nepal hasta la India por la fuerza de las inundaciones que golpearon la región fronteriza.

Todo quedó grabado y el video rápidamente se hizo viral en las redes sociales. Las imágenes muestran cómo el grupo de elefantes, luego de recorrer varios kilómetros por las aguas, quedaron varados cerca de una presa en territorio indio.

De acuerdo con lo reseñado por HCH Televisión Digital, la manada, compuesta por tres ejemplares adultos y dos crías, terminó atrapada en la presa de Girijapuri, sobre el río Kaudiyala, en el distrito de Bahraich, estado de Uttar Pradesh.

Se precisó que el personal forestal indio, junto con el Departamento de Irrigación del estado, activó un operativo de emergencia para asistir a la manada.

Entre las maniobras aplicadas se incluyó el cierre parcial de las compuertas del barraje, con el objetivo de disminuir la intensidad de la corriente y facilitar que los elefantes pudieran salir del agua por sus propios medios.

Se aseguró que la estrategia permitió guiarlos hacia una zona segura y, finalmente, devolverlos a su hábitat natural en el bosque.

Sin embargo, las imágenes de los elefantes luchando contra la corriente para mantenerse a flote, generaron conmoción entre los usuarios por la magnitud de la crecida y el riesgo que corrieron los animales.

#HCHInternacionales| Una manada de cinco elefantes fue rescatada a salvo tras ser arrastrada varios kilómetros por las devastadoras inundaciones desde Nepal hasta la presa de Girijapuri, en el río Kaudiyala (distrito de Bahraich, estado de Uttar Pradesh, India). Las impactantes… pic.twitter.com/RSDIySsd4x — HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) August 26, 2026

CRECIDA MORTAL

Al menos 160 personas murieron y más 700 permanecen desaparecidas este miércoles en Nepal después de que la crecida repentina golpeara varias localidades cerca de la frontera con el Tíbet (China), según confirmaron las autoridades.

El balance corresponde a 157 fallecidos en Nepal y tres en la región china del Tíbet, pero las autoridades advirtieron que la cifra puede aumentar debido a la magnitud de la destrucción y las dificultades para acceder a varias zonas.

La Policía nepalí informó que había recuperado 157 cuerpos, aunque las tareas de identificación todavía continuaban. Paralelamente, la autoridad nacional de gestión de desastres contabilizó 384 personas sin contacto: 291 extranjeros y 93 nepalíes.

También figuraban entre los desaparecidos 44 integrantes del Ejército, 28 policías, 13 miembros de la Fuerza Armada de Policía y 60 trabajadores de proyectos de energía.

En el lado chino, el condado tibetano de Gyirong registró tres muertos y 265 personas desaparecidas después de un deslizamiento que alcanzó el área fronteriza.