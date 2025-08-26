Mundo

VIDEO IMPACTANTE: Helicóptero de los bomberos se estrelló contra una laguna

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura

Un helicóptero del Servicio de Bomberos y Rescate se estrelló en la tarde del domingo en una laguna en la región de Bretaña, en Francia. El video del accidente se viralizó en redes sociales y sorprendió a millones de internautas.

Tabla de Contenido

Los hechos ocurrieron en el lago de Responder, en el departamento de Finistère. De acuerdo al medio británico The Sun, el helicóptero, Airbus H125 conocido como «bombardero de agua», estaba combatiendo un incendio forestal.

Leer Más

Video Viral: Agarraron a abuela ebria que golpeó salvajemente a su nieta de 12 años porque «no la ayuda con los oficios»
AMOR VERDADERO | Balsera cubana realizó travesía hasta Florida con sus tres cachorritos
EEUU vuelve a exigir al chavismo publicar actas en lugar de «enfocarse en castigar a la oposición»

En el video se aprecia que el helicóptero descendió a una velocidad excesiva para recoger agua y la cola se sumergió en la laguna. Aunque el piloto logró levantar la nave, perdió el control y ocurrió el accidente.

El helicóptero comenzó a girar de forma descontrolada e impactó bruscamente contra la laguna, desintegrándose en cuestión de segundos. Varios residentes de la zona presenciaron el accidente y quedaron conmocionados.


«El rotor de cola impactó contra el agua. Enseguida comprendí que el helicóptero iba a dar vueltas y que sería difícil recuperar el control», relató Thibault Le Doeuff, la persona que grabó el video viral.

ATENCIÓN AL HELICÓPTERO

Los testigos alertaron a las autoridades y organismos de emergencias se desplazaron hasta la laguna. De igual forma, varios residentes de la zona se lanzaron al agua para auxiliar al piloto y copiloto del helicóptero.

«Me zambullí de inmediato. No lo pensé dos veces; era vital. Le pregunté al piloto si estaba bien, cómo se llamaba, etc», expuso Kevin Breuilly, de 39 años. Sorprendentemente, ambos tripulantes lograron salir del agua por sus propios medios.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL INSÓLITO CASO DEL NIÑO AL QUE LE QUITARON MÁS DE 500 DIENTES EN UNA OPERACIÓN

Las autoridades francesas pusieron en marcha una investigación para determinar las causas del siniestro. La principal hipótesis apuntan que el helicóptero se estrelló por un error del piloto o la intensidad del viento.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

La fiscal general de EEUU, Pam Bondi, reveló este lunes, 25 de agosto, que el Departamento de Justicia está investigando los llamados “puentes aéreos”, las rutas clandestinas utilizadas por organizaciones criminales para trasladar droga "desde Venezuela y otros países latinoamericanos" hacia territorio estadounidense.  
Fiscal general de EEUU dice que investigan “puentes aéreos” usados para traficar drogas desde Venezuela y otros países
EEUU
Las empresas de Elon Musk, xAI y X, presentaron este lunes, 25 de agosto, en Texas (EEUU), una demanda antimonopolio contra Apple y OpenAI, acusándolos de formar una alianza ilegal y «monopolista» que sofoca la competencia en el mercado de inteligencia artificial (AI).  
Elon Musk demandó a Apple y OpenAI, los acusa de una alianza «monopolista» por la IA
EEUU
Horror en Bolívar: Joven le quitó la vida a su propio padre durante una discusión
Sucesos