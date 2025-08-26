VIDEO IMPACTANTE: Helicóptero de los bomberos se estrelló contra una laguna

Un helicóptero del Servicio de Bomberos y Rescate se estrelló en la tarde del domingo en una laguna en la región de Bretaña, en Francia. El video del accidente se viralizó en redes sociales y sorprendió a millones de internautas.

Los hechos ocurrieron en el lago de Responder, en el departamento de Finistère. De acuerdo al medio británico The Sun, el helicóptero, Airbus H125 conocido como «bombardero de agua», estaba combatiendo un incendio forestal.

En el video se aprecia que el helicóptero descendió a una velocidad excesiva para recoger agua y la cola se sumergió en la laguna. Aunque el piloto logró levantar la nave, perdió el control y ocurrió el accidente.

El helicóptero comenzó a girar de forma descontrolada e impactó bruscamente contra la laguna, desintegrándose en cuestión de segundos. Varios residentes de la zona presenciaron el accidente y quedaron conmocionados.

«El rotor de cola impactó contra el agua. Enseguida comprendí que el helicóptero iba a dar vueltas y que sería difícil recuperar el control», relató Thibault Le Doeuff, la persona que grabó el video viral.

Los testigos alertaron a las autoridades y organismos de emergencias se desplazaron hasta la laguna. De igual forma, varios residentes de la zona se lanzaron al agua para auxiliar al piloto y copiloto del helicóptero.

«Me zambullí de inmediato. No lo pensé dos veces; era vital. Le pregunté al piloto si estaba bien, cómo se llamaba, etc», expuso Kevin Breuilly, de 39 años. Sorprendentemente, ambos tripulantes lograron salir del agua por sus propios medios.

Las autoridades francesas pusieron en marcha una investigación para determinar las causas del siniestro. La principal hipótesis apuntan que el helicóptero se estrelló por un error del piloto o la intensidad del viento.