El insólito caso del niño al que le quitaron más de 500 dientes en una operación

La comunidad médica quedó sorprendida por el caso de un niño de siete años, quien fue intervenido quirúrgicamente en un hospital de Chennai, en India, y le extrajeron más de 500 dientes, marcando un récord mundial.

Los hechos se dieron en el Hospital de la Universidad de Saveetha. De acuerdo a medios internacionales, los médicos descubrieron una anomalía sin precedentes en el rostro del niño, cuya identidad no fue difundida.

Todo comenzó cuando el niño tenía apenas tres años, cuando sus padres vieron una hinchazón progresiva en el lado derecho de su mandíbula. Sin embargo, los médicos no lograron brindar un diagnóstico definitivo.

Con el paso de los años, la hinchazón siguió aumentando hasta el punto en que los dientes permanentes no brotaban en el lado derecho de su boca. En tal sentido, los médicos estudiaron en profundidad el caso del niño.

OPERARON AL NIÑO

Las radiografías y tomografías revelaron que había una masa de unos 200 gramos en el interior de la mandíbula del niño. El Dr. Senthilnathan, responsable del Departamento de Cirugía Oral y Maxilofacial, precisó que se trataba de un «odontoma compuesto».

«La especie de tumor que detectamos impidió el crecimiento permanente de los molares en el niño en el lado afectado», expuso el especialista. Las evaluaciones relevaron varios dientes rudimentarios dentro del tejido.

Según la página especializada Science Alert, los médicos encontraron 526 pequeños dientes dentro del odontoma. Las dimensiones iban desde 0,1 hasta los 15 milímetros, dejando en evidencia la gravedad del caso.

El caso de este niño ocurrió en 2019, y se conoció recientemente, al marcar un nuevo récord mundial sin precedentes cercanos. Los médicos siguen investigando la formación de los odontomas compuestos y esta cirugía reveló nuevos detalles sobre esta clase de tumores.