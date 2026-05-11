VIDEO IMPACTANTE: Chocó contra un carro, salió ‘volando’ y su moto terminó en un lugar insólito

Un accidente de tránsito en Delta, British Columbia (Canadá), dejó una escena tan insólita como alarmante, cuando una motocicleta terminó colgada de un semáforo tras chocar contra un automóvil.

El choque ocurrió el pasado sábado por la tarde en la intersección de Scott Road con 72nd Avenue y 120th Street, en el límite entre Surrey y Delta, según informó la policía local y replicó el medio estadounidense CBC News.

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Las imágenes muestran el momento, cuando un BMW gira a la izquierda y el motociclista impacta de lleno contra su parte frontal.

La fuerza del golpe lanzó al conductor por los aires y proyectó la moto hacia arriba, donde quedó atrapada en la estructura del semáforo.

🇨🇦🏍️ ¡Impactante accidente en Canadá! Una motocicleta terminó colgando de un semáforo tras un brutal choque en una transitada avenida 😱🚦 pic.twitter.com/7JQD8Xuipn — Grupo Marmor (@Marmor_Informa) May 11, 2026

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL MOTORIZADO?

Lo que se informó, es que el motorizado sufrió heridas graves, aunque las autoridades confirmaron que su vida no corre peligro.

El conductor del BMW, por su parte, salió ileso. Sin embargo, la escena atrajo rápidamente a decenas de curiosos, quienes comenzaron a grabar el operativo de emergencia, mientras los equipos intentaban descolgar la moto suspendida a varios metros de altura.

De hecho, videos desde distintos ángulos muestran a operarios y grúas trabajando para retirarla.

Testigos como William Chan, vecino de Surrey, describieron el momento como algo «digno de una película».

Contó, que primero vio el auto destruido, y luego levantó la vista para descubrir la moto colgando sobre la intersección.

Otro observador, llamado Jevon Ryan, expresó su sorpresa por la precisión con la que el vehículo quedó enredado en la estructura metálica, algo que calificó como «increíble».