Quiso hacer un video viral lanzándose de un puente a un camión en movimiento y todo terminó en tragedia

Lo que pretendía ser un video viral para redes sociales terminó en una tragedia que ha conmocionado a la opinión pública en la India, luego de que un joven, cuya identidad aún no ha sido revelada oficialmente, sufrió heridas de extrema gravedad tras intentar realizar una peligrosa acrobacia: saltar desde lo alto de un puente hacia la plataforma de un camión de carga en movimiento.

El incidente, captado en video por personas que acompañaban al sujeto, muestra el momento exacto en que el joven aguarda en la barandilla de un paso elevado (conocido localmente como flyover).

En las imágenes, que terminaron viralizándose en redes se observa cómo el individuo calcula erróneamente la trayectoria y la velocidad de un camión que transitaba por la carretera inferior. Al lanzarse al vacío, no logra aterrizar sobre la carga del vehículo y termina impactando violentamente contra el asfalto seco.

DESAFÍO CON CONSECUENCIAS DEVASTADORAS

De acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades y medios locales en zonas como Malegaon, el impacto le provocó múltiples fracturas y lesiones internas críticas.

Testigos en el lugar solicitaron asistencia médica de inmediato, y al joven lo trasladaron a un hospital cercano, donde su estado se reporta como reservado. Algunos informes médicos sugieren que las lesiones en la columna vertebral podrían derivar en una parálisis permanente.

Este suceso no es un hecho aislado. En los últimos meses, la India ha registrado un alarmante incremento de accidentes vinculados a la creación de contenido extremo para plataformas como Instagram y TikTok.

La búsqueda de «likes» y la viralidad inmediata ha empujado a muchos jóvenes a ignorar las normas básicas de seguridad, realizando maniobras en vías ferroviarias, puentes y rascacielos.

CLAMOR POR MAYOR VIGILANCIA

La difusión del video ha desatado una ola de indignación en las redes sociales, donde usuarios exigen a la policía local medidas más severas contra quienes ponen en riesgo su vida y la de terceros en las vías públicas.

«No es solo un accidente, es una negligencia criminal motivada por la fama digital», comentaba un usuario en la plataforma X (Twitter), citado por medios locales.

Las autoridades han aprovechado el lamentable incidente para emitir una advertencia a la juventud, recordando que las leyes de tránsito prohíben estrictamente cualquier actividad que obstruya el flujo vehicular o ponga en peligro la integridad física en puentes y autopistas.

Mientras tanto, el video continúa circulando como un recordatorio sombrío de los límites que nunca deberían cruzarse por unos segundos de atención en internet.