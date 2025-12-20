VIDEO IMPACTANTE: Camión chocó contra un puente y provocó su derrumbe en Tailandia, un conductor terminó aplastado

Un camión de carga impactó y derribó un puente en la provincia de Samut Prakan, Tailandia, causando una tragedia, después de que la imprudencia de quien manejaba el vehículo pesado provocara el fallecimiento de una persona que transitaba en su camioneta, que terminó aplastada por la caída de escombros.

El accidente ocurrió cuando el camión viajaba con el contenedor levantado, es decir, en diagonal. Esa parte chocó contra la estructura superior del puente, lo que provocó el colapso sobre la vía pública, afectando a otros automóviles que circulaban por la zona.

🇹🇭 | Un puente se derrumbó en Tailandia tras ser golpeado por un camión que circulaba con la caja de carga levantada y aplastó a una camioneta, cuyo conductor murió en el acto.

pic.twitter.com/o9EMaKpvUY — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 19, 2025

Según las primeras investigaciones, el conductor del camión ignoró las restricciones de altura permitidas para transitar por ese sector. Luego del el impacto, las vigas de concreto se desprendieron de sus soportes y cayeron sobre la vía, atrapando a varios conductores y quitándole la vida a uno de ellos, hecho que quedó registrado en video.

DETENIDO EN TAILANDIA EL CONDUCTOR IMPRUDENTE

Las autoridades de Tailandia detuvieron al chofer del camión para determinar su responsabilidad legal por los daños y las lesiones ocasionadas.

Equipos de rescate y brigadas de emergencia se desplegaron en el sitio para auxiliar al resto de heridos, trasladados a centros médicos. Trascendió además que los operarios utilizaron grúas industriales para remover los escombros del puente que bloquearon la vía.

Debido a todo lo anterior, el tráfico en la localidad permaneció desviado de manera temporal.

Según Azteca TV, el gobierno local anunció que revisará los protocolos de señalización en puentes y pasos elevados tras la tragedia. El incidente evidenció fallas en la vigilancia del cumplimiento de las normas de tránsito para el transporte de carga de grandes dimensiones en la provincia.