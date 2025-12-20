EN VIDEO: El aterrador ataque con cuchillo que dejó tres muertos y varios heridos en Taiwán

Mundo

Momentos de terror se vivieron este viernes en el centro de Taipéi, la capital de Taiwán, cuando un sujeto realizó un ataque con bombas de humo y un cuchillo. Tres personas, además del autor, murieron, mientras que seis resultaron heridas.

En redes sociales se viralizó un video de la agresión. El metraje, grabado por un transeúnte, captó el momento en que el sujeto, de 27 años, lanza bombas de humo en plena calle y luego ataca a varias personas con un gran cuchillo.

Los hechos se dieron a las 9:24 de la noche (hora local) en las inmediaciones de la Estación Central de Taipéi. Apenas minutos después del brutal ataque, los organismos de emergencias se desplegaron en la zona.

De acuerdo a la agencia taiwanesa CNA, tres transeúntes murieron en el ataque. El agresor, por su parte, se habría quitado la vida al saltar desde un edificio cuando la policía intentaba capturarlo.

VÍCTIMAS DEL ATAQUE

Una de las víctimas es un hombre de 50 años que murió por un paro cardíaco por las bombas de humo, mientras que un segundo fallecido sufrió una cuchillada mortal en el cuello. La tercera víctima es un hombre de 30 años. Seis personas resultaron heridas y fueron hospitalizadas.

Investigaciones preliminares indican que el autor del ataque es un sujeto de 27 años llamado Chang Wen. Aunque no hay mayores detalles sobre su motivación, el alcalde de Taipéi dijo que tenía una orden de arresto por saltarse el servicio militar obligatorio.

El presidente taiwanés, Lai Ching-te, dijo que el gobierno hará todo lo posible para garantizar la seguridad de la ciudadanía. De igual forma, confirmó el inicio de una investigación para determinar la causa del ataque.

