VIDEO IMPACTANTE: Avión de matrícula estadounidense se estrelló en pleno aeropuerto de Dominicana

El aterrizaje de emergencia de un avión de matrícula estadounidense en el aeropuerto internacional de La Romana, en República Dominicana, derivó en una colisión estrepitosa de la aeronave y hasta el momento se desconoce lo ocurrido con sus ocupantes.

El hecho generó una intensa movilización de los servicios de emergencia para controlar el incendio provocado por el impacto.

Según un reporte del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) y la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación (CIAA), se trataba de una aeronave estadounidense, matrícula N318JF y modelo GALX.

Se conoció que el avión declaró una emergencia cuando se encontraba a unas 16 millas náuticas al suroeste de La Romana.

Igualmente, se informó que el avión se precipitó mientras intentaba retornar al aeropuerto ubicado a unos 125 kilómetros de Santo Domingo.

Las primeras imágenes difundidas en redes sociales mostraron como el avión va aterrizando y de pronto explotó, para lego provocar una enorme columna de humo.

Mientras camiones cisterna trabajaban para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otras áreas de la terminal aérea.

Medios locales señalaron que la aeronave involucrada sería un Gulfstream G200. Este es un avión ejecutivo con capacidad para transportar entre ocho y 18 pasajeros, utilizado comúnmente para vuelos privados y corporativos.

El Aeropuerto Internacional de La Romana, es una terminal aérea de carácter privado que presta servicio a la ciudad turística de La Romana, uno de los destinos más visitados del país caribeño.