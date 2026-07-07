VIDEO: Gobierno de Madrid anunció importante donativo a Venezuela tras homenajear a víctimas de terremotos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció este martes, 7 de julio, que su Gobierno regional destinará un millón de euros a ayuda humanitaria para Venezuela, tras reunirse en la Real Casa de Correos con el dirigente opositor Edmundo González Urrutia.

El anuncio se produjo en el marco de un acto de homenaje al pueblo venezolano por los terremotos del 24 de junio, celebrado en la Puerta del Sol y al que asistieron unas 200 personas pese a la lluvia.

González y Ayuso salieron a saludar a la multitud congregada en el corazón de Madrid, que se convirtió en punto de encuentro para la diáspora venezolana y los voluntarios de ERICAM, el equipo de intervención rápida de la Comunidad de Madrid que regresaba de su despliegue en Venezuela.

Entre banderas, aplausos y lágrimas, los asistentes recibieron a los rescatistas y sus perros de trabajo, visiblemente emocionados, mientras el líder opositor era ovacionado.

Carlos Manuel Moreno Terán, un venezolano residente en Madrid, explicó a la agencia de noticias EFE que el acto reunía tres motivos.

«Estamos recibiendo a nuestro presidente electo Edmundo y agradeciéndole a la presidenta Ayuso, y aquí estamos homenajeando al grupo de rescate que acaba de regresar de Venezuela. Esto es un homenaje para ellos», explicó.

El homenaje culminó dentro del edificio de la Presidencia madrileña, donde la Orquesta Sinfónica Carlos Cruz Diez, integrada por músicos venezolanos y dirigida por Manuel Jurado, interpretó para González la canción «Venezuela», popularizada por Luis Silva.

El opositor la escuchó visiblemente conmovido y, después, se sumó Ayuso para entonar el himno nacional venezolano, «Gloria al Bravo Pueblo», en el cierre de una jornada marcada por la emoción y la solidaridad.

Fue tras el acto cuando Ayuso confirmó, en un mensaje publicado en la red social X, la donación de un millón de euros en ayuda humanitaria para Venezuela.

🇻🇪 La presidenta @IdiazAyuso anuncia que la Comunidad de Madrid destinará a Venezuela un millón de euros para ayuda humanitaria. 👉 La jefa del Ejecutivo autonómico recibió en la Real Casa de Correos al presidente electo venezolano, @EdmundoGU. +Info: https://t.co/vw9akrkJAA pic.twitter.com/MJOapO0sZN — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) July 7, 2026

TERREMOTOS EN VENEZUELA

En tanto, las autoridades nacionales actualizaron este martes el balance oficial del doble terremoto que sacudió a Venezuela el 24 de junio.

Según reportó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN), la cifra de víctimas mortales llegó a 3.685, es decir 150 más que el reporte del lunes, a casi dos semanas de la tragedia.

El número de rescatados se ubica en 6.462, los heridos se mantienen en 16.740 y los pacientes atendidos ascendieron a 25.970, sin que las autoridades hayan ofrecido un desglose sobre la gravedad de las lesiones.

Rodríguez ratificó además que 856 edificaciones resultaron afectadas por los sismos, de las cuales 190 colapsaron, la mayoría de ellas en el estado La Guaira, la entidad más golpeada por el desastre.

En cuanto a la respuesta humanitaria, el funcionario precisó que se han distribuido 9.603 toneladas de alimentos y permanecen desplegados 29.567 efectivos, a los que se suman 28.362 voluntarios y 4.388 rescatistas internacionales que continúan operando en las zonas más afectadas del país.