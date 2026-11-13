VIDEO: Explosión en fábrica de pinturas e inflamables en Brasil: Reportan varias personas heridas

Una fuerte explosión registrada en una fábrica ubicada en la ciudad de Salto, Brasil, dejó varias personas heridas, según reportes preliminares.
La emergencia provocó varias explosiones y dejó nueve personas heridas, mientras los organismos de socorro trabajan para controlar las llamas, según informó el medio CNN Brasil
Según informó CNN Brasil, la fábrica industrial, perteneciente a la compañía Pyrozzar, almacenaba cerca de 100.000 litros de solventes, materiales altamente inflamables que representan un riesgo de explosión en instalaciones de la industria química.
Nueve heridos en la fábrica
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#AHORA | Explosión masiva en un completo industrial en Brasil. Reportan al menos ocho personas heridas
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— Caraota Digital (@CaraotaDigital) November 13, 2026