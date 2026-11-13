VIDEO: Explosión en fábrica de pinturas e inflamables en Brasil: Reportan varias personas heridas

Una fuerte explosión registrada en una fábrica ubicada en la ciudad de Salto, Brasil, dejó varias personas heridas, según reportes preliminares.

La emergencia provocó varias explosiones y dejó nueve personas heridas, mientras los organismos de socorro trabajan para controlar las llamas, según informó el medio CNN Brasil

Según informó CNN Brasil, la fábrica industrial, perteneciente a la compañía Pyrozzar, almacenaba cerca de 100.000 litros de solventes, materiales altamente inflamables que representan un riesgo de explosión en instalaciones de la industria química.

Nueve heridos en la fábrica

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, entre los heridos hay cuatro integrantes de esa institución, uno de ellos en estado grave, y cinco civiles.

Uno de estos últimos sufrió quemaduras de tercer grado. Todas las personas afectadas fueron trasladadas a centros médicos para recibir atención.

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La Secretaría de Seguridad Pública de São Paulo (SSP-SP) confirmó que en el sitio se registraron diversas explosiones.

Ante esta situación, los equipos de emergencia decidieron ampliar el perímetro de aislamiento para evitar que el fuego se propagara.