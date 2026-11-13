VIRAL: El insólito lapsus que tuvo el papa León XIV durante su visita a Perú

El papa León XIV se encuentra en una visita oficial en Perú y ha dejado diversos momentos memorables. La escena más curiosa se dio cuando el Santo Padre protagonizó una insólita situación que generó carcajadas entre los feligreses.

Todo ocurrió el jueves durante la visita del papa a la Nunciatura Apostólica, en el distrito limeño de Jesús María. A las afueras del edificio estaban reunidos miles de creyentes, quienes querían escuchar las palabras de León XIV.

Lo curioso radicó en que el papa salió al balcón de la Nunciatura para dar un breve discurso. Para sorpresa de todos los presentes, comenzó a hablar en italiano, tal como si estuviera en el balcón de la Basílica de San Pedro.

«Ah, perdón; estoy hablando en italiano. Aquí en casa se habla italiano», dijo el papa tras darse cuenta de su insólito lapsus. El Santo Padre tuvo un momento de humanidad y no pudo ocultar las risas al darse cuenta del error.

PAPA SALUDÓ A LOS FELIGRESES

Tras esta curiosa escena, el papa reformuló sus palabras y comenzó nuevamente su discurso en español: «Buenos días en este hermoso día». Luego, dio una breve alocución y dio la bendición papal a todos los presentes.

«Queremos continuar con este mismo espíritu de alegría, de agradecimiento al Señor por tantas bendiciones, por la fe, por la vida, por el respeto de la dignidad humana de cada uno, viviendo esta unidad como estamos viviendo aquí en Lima», dijo.

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Tras este discurso, el papa puso rumbo hacia Chiclayo. Se trata de una visita sumamente especial para el Santo Padre, puesto que fue obispo de esa localidad entre 2015 y 2023.

Cuando todavía se llama Robert Prevost, fue enviado como misionero a Perú, en donde estuvo radicado entre 1985 y 1999, para luego volver como obispo. Su larga estancia lo llevó a tener la nacionalidad peruana y en varias ocasiones ha manifestado su cariño por el país.