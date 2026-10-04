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VIDEO: El «Cordonazo de San Francisco» sacudió a Ecuador, Quito sufrió fuerte tormenta eléctrica con granizo

Zoila Maguiña Sanz
Zoila Maguiña Sanz
2 Min de Lectura
En Quito cayó una torrencial lluvia acompañada por granizo. Fotos capturas de video RRSS.
En Quito cayó una torrencial lluvia acompañada por granizo. Fotos capturas de video RRSS.

El llamado “Cordonazo de San Francisco” azotó este domingo 4 de octubre a Quito, capital de Ecuador, donde una fuerte tormenta eléctrica, acompañada con lluvia y granizo causó estragos en distintos sectores de la ciudad.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) informó, a las 2:30 de la tarde, que las precipitaciones de fuerte intensidad estaban acompañadas de tormentas eléctricas y granizo en algunas zonas de Quito y la provincia de Pichincha.

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La institución recomendó a la ciudadanía tomar precauciones mientras persistan las condiciones meteorológicas.

A través de las redes sociales y portales informativos locales, se pudo apreciar que a lluvia también generó complicaciones en la movilidad de la capital. Incluso, hubo inundaciones en estaciones del metro.

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Asimismo, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó sobre el cierre total del paso en la intersección de las avenidas 10 de Agosto y América, debido a la acumulación de agua. El cierre afectó ambos sentidos de circulación, norte-sur y sur-norte.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron a los conductores tomar rutas alternas de circulación para evitar los estragos causados por las inundaciones, informó El Comercio.

Igualmente, se reportaron estragos en sectores de la capital, lo cual obligó a la evacuación de algunas personas por precaución. El agua entró a varias instalaciones debido a la acumulación por drenajes tapados.

La Empresa Eléctrica de Quito informó que desconexiones eléctricas momentáneas debido a inconvenientes ocasionados por las descargas atmosféricas. Sin embargo, los cortes de electricidad fueron momentáneos. “El servicio ya fue restablecido”, indicó la empresa en sus redes sociales.

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