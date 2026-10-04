VIDEO: El «Cordonazo de San Francisco» sacudió a Ecuador, Quito sufrió fuerte tormenta eléctrica con granizo

El llamado “Cordonazo de San Francisco” azotó este domingo 4 de octubre a Quito, capital de Ecuador, donde una fuerte tormenta eléctrica, acompañada con lluvia y granizo causó estragos en distintos sectores de la ciudad.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) informó, a las 2:30 de la tarde, que las precipitaciones de fuerte intensidad estaban acompañadas de tormentas eléctricas y granizo en algunas zonas de Quito y la provincia de Pichincha.

La institución recomendó a la ciudadanía tomar precauciones mientras persistan las condiciones meteorológicas.

A través de las redes sociales y portales informativos locales, se pudo apreciar que a lluvia también generó complicaciones en la movilidad de la capital. Incluso, hubo inundaciones en estaciones del metro.

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Asimismo, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó sobre el cierre total del paso en la intersección de las avenidas 10 de Agosto y América, debido a la acumulación de agua. El cierre afectó ambos sentidos de circulación, norte-sur y sur-norte.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron a los conductores tomar rutas alternas de circulación para evitar los estragos causados por las inundaciones, informó El Comercio.

Igualmente, se reportaron estragos en sectores de la capital, lo cual obligó a la evacuación de algunas personas por precaución. El agua entró a varias instalaciones debido a la acumulación por drenajes tapados.

La Empresa Eléctrica de Quito informó que desconexiones eléctricas momentáneas debido a inconvenientes ocasionados por las descargas atmosféricas. Sin embargo, los cortes de electricidad fueron momentáneos. “El servicio ya fue restablecido”, indicó la empresa en sus redes sociales.