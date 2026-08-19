La impactante tragedia aérea en la que murieron un directivo de Telemundo y el jefe de inteligencia de Ecuador

Un helicóptero que trasladaba a siete personas se estrelló el miércoles, 19 de agosto, en una zona remota del centro de Kenia, sin dejar sobrevivientes. Entre las víctimas se encontraban un directivo de Telemundo y el máximo responsable de la inteligencia ecuatoriana, junto a su esposa.

Se trata de José Alberto Suárez, presidente y gerente general de las estaciones de Telemundo en Orlando, Tampa y Fort Myers-Naples, y de Michele Sensi-Contugi, jefe del Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador, quien viajaba junto a su esposa, Stephany Hollihan.

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De acuerdo con lo reseñado por Telmundo e Infobae, el accidente ocurrió a las 9:13 (hora local), cuando la aeronave volaba desde la Reserva Natural de Loisaba hacia la zona de Ewaso Nyiro, en el condado de Samburu, y se precipitó sobre una zona escarpada en las estribaciones del monte Ololokwe.

La Autoridad de Aviación Civil de Kenia confirmó que había seis pasajeros y un piloto a bordo, y abrió una investigación para determinar las causas del siniestro.

El helicóptero, un Eurocopter EC130 B4 operado por la empresa local Lady Lori Helicopters, cumplía un vuelo chárter y transportaba a huéspedes de la compañía &Beyond.

Sensi-Contugi, de 44 años e hijo de padre italiano y madre ecuatoriana, era cercano al presidente Daniel Noboa y había sido nombrado jefe de Inteligencia en 2024, cargo que combinó durante unos meses con el de ministro de Gobierno; antes de su paso por el sector público se había desempeñado como empresario de ropa.

Su esposa, de 42 años, era amiga personal de la primera dama Lavinia Valbonesi, para quien modelaba sus diseños.

El Gobierno Nacional expresa sus más sentidas condolencias ante el sensible fallecimiento de Michele Sensi-Contugi y su esposa Stephany Hollihan. Paz en su tumba. pic.twitter.com/mtqweqYOBM — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) August 19, 2026

REACCIONES DEL GOBIERNO DE ECUADOR

“Hoy es un día muy triste y doloroso. Hay momentos en los que las palabras no alcanzan para entender ni explicar una pérdida tan inesperada”, lamentó la vicepresidente María José Pinto.

“Hoy partieron muy pronto Michele y Stephany. Pienso en su familia, en sus hijos y sus padres”, acotó el ministro Roberto Luque en X. Lo propio hizo Presidencia de Ecuador a través de su cuenta oficial.

“La Presidencia de la República de Ecuador expresa su profundo pesar ante el fallecimiento de Michele Sensi-Contugi, director general del Centro Nacional de Inteligencia, y su esposa Stephany Hollihan. En este momento de profundo dolor, el Gobierno Nacional extiende sus más sentidas condolencias a sus familiares, seres queridos y allegados, a quienes acompaña con respeto, solidaridad y afecto. Paz en su memoria”, coronaron.

PERIODISTA DE TELEMUNDO

En tanto, Suárez tenía 55 años y era uno de los cuatro estadounidenses que murieron en el accidente de un helicóptero en el condado Samburu, en el noreste de Kenia.⁠

Con más de 25 años de experiencia en medios de comunicación, Suárez también se desempeñó como presidente de otras estaciones como Telemundo 33, Telemundo Fresno, Telemundo Las Vegas, Telemundo Utah y Telemundo San Antonio.⁠

El experimentado periodista, originario de Florida, se destacó por ser un líder visionario comprometido con la expansión y el crecimiento de los mercados de Telemundo, trabajando 18 años con las estaciones de Telemundo y NBC, indicó la propia cadena.

Antes de unirse a NBCUniversal, trabajó como periodista y presentador en medios de comunicación de Florida, Ohio y Texas.⁠

Durante su larga trayectoria en los medios obtuvo varios reconocimientos como un premio Emmy Lone Star, un premio Emmy Suncoast, tres premios Emmy al Mejor Noticiero Diario, así como varios premios de Associated Press.⁠

ACCIDENTES EN LA ZONA

Los accidentes de aeronaves de este tipo han generado preocupación en el sector turístico keniano. En febrero de este año, seis personas murieron en otro accidente de helicóptero registrado en una zona montañosa del oeste del país.

La investigación del siniestro ocurrido en Samburu deberá determinar las circunstancias del vuelo, las condiciones de la aeronave y los factores que llevaron al impacto. Por ahora, las autoridades mantienen abiertas las pesquisas mientras continúan las tareas en el lugar.