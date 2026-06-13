VIDEO: Ecuador deportó a presunto integrante del Tren de Aragua capturado en la frontera, así fue el operativo

El Ministerio del Interior de Ecuador informó este viernes que deportó a un ciudadano venezolano señalado de ser un presunto integrante del grupo criminal transnacional Tren de Aragua, a la vez que le prohibió el ingreso al país por un mínimo de 10 años.

Las autoridades locales capturaron al sospechoso en la ciudad de Tulcán, una localidad fronteriza con Colombia, mediante una intervención estratégica contra la delincuencia. En una publicación en X (Twitter), la cartera compartió un video del momento de su arresto.

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La Subsecretaría de Migración y la Policía Nacional ejecutaron el operativo de manera conjunta como parte de las acciones permanentes de control migratorio en la frontera norte de ese país. Las fuerzas del orden identificaron al ciudadano como V. Contreras, a quien deportaron de forma inmediata y le impusieron una prohibición de ingreso a Ecuador durante diez años.

¿CUÁLES ERAN LAS ACTIVIDADES ILÍCITAS DE CONTRERAS?

Según los reportes de la Subsecretaría de Migración, el hombre estaría presuntamente vinculado a actividades delictivas de captación, traslado y estafa a personas migrantes en la región.

Además, las autoridades sancionaron a dos ciudadanos ecuatorianos con una multa de tres salarios básicos unificados, equivalentes a 1.446 dólares cada uno, por facilitar la evasión de los controles.

🚨 DEPORTADO PRESUNTO INTEGRANTE DEL TREN DE ARAGUA Y SANCIONADOS COLABORADORES EN TULCÁN En un operativo conjunto entre la Subsecretaría de Migración y la Policía Nacional en Tulcán, se fortalecieron las acciones de control migratorio en la frontera norte. 🚫 Fue deportado de… pic.twitter.com/RgcArk8v7S — Ministerio del Interior Ecuador 🇪🇨 (@MinInteriorEc) June 12, 2026

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, catalogó al Tren de Aragua como una organización «terrorista» en el marco del «conflicto armado interno» que declaró en 2024 contra las bandas criminales.

Este hecho se conoció el mismo día que las autoridades venezolanas y estadounidenses anunciaron que abatieron al ‘Niño Guerrero’, líder de la banda criminal. Según el secretario de Defensa, el operativo que acabó con la vida del delincuente se llevó a cabo a inicios de semana.