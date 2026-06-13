Conmoción en México tras macabro hallazgo frente al estadio donde se concentra la selección de Irán

Las autoridades mexicanas llevaron a cabo el viernes un aterrador hallazgo al dar con un cuerpo sin vida y en avanzado estado de descomposición en la maletera de un carro, el cual se encontraba estacionado frente al Estadio Caliente de Tijuana, donde entrena la selección de Irán de cara a su debut del lunes por el Mundial 2026.

Según los diversos reportes, el vehículo era una camioneta Toyota gris que permanecía en el estacionamiento de un supermercado adyacente a la arena.

El combinado persa utiliza estas instalaciones deportivas a diario debido a la cercanía con su hotel de concentración. Cabe mencionar que Irán se vio obligada a instalarse en territorio mexicano, y no en los Estados Unidos como estaba previsto inicialmente, como consecuencia directa de la guerra que mantiene enfrentados a los gobiernos de Washington y Teherán.

Al abrir el automóvil este viernes, los agentes de la policía enfrentaron un fuerte hedor putrefacto proveniente del interior. Varios efectivos, protegidos con trajes especiales de seguridad biológica, inspeccionaron minuciosamente el cuerpo en el propio lugar del hallazgo antes de retirarlo formalmente para las investigaciones correspondientes.

La Fiscalía de Tijuana informó que una patrulla de la policía descubrió el carro abandonado y, al realizar la inspección, «constató en la parte trasera de la cajuela una persona envuelta en una bolsa negra, con huella de violencia». El despacho judicial acotó de igual manera que el vehículo estaba estacionado en el sitio desde el pasado miércoles.

TIJUANA, UNA DE LAS CIUDADES MÁS PELIGROSAS

Las estadísticas oficiales consideran a Tijuana como una de las ciudades más peligrosas del país, tras registrar más de 1.200 homicidios durante el año 2025. Debido a esta situación, un convoy de la Guardia Nacional fuertemente armado escolta permanentemente al autobús que transporta a la selección de Irán desde su hotel hasta el estadio.

Este viernes, el conjunto asiático salió del complejo deportivo poco después de que las autoridades retiraran el cadáver del estacionamiento. El equipo de fútbol no respondió a las preguntas sobre si reforzarán sus medidas de seguridad privada después de este grave incidente, de cara a su debut mundialista del próximo lunes contra Bélgica en Los Ángeles.