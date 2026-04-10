VIDEO: Díaz-Canel desafía a Trump y aseguró que «no renunciará» a la ‘presidencia de Cuba’

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó en una entrevista con la cadena estadounidense NBC que no contempla abandonar su cargo, pese a la creciente presión ejercida por el Gobierno de Estados Unidos liderado por Donald Trump.

Díaz-Canel reaccionó con firmeza, cuando se le preguntó si renunciaría a cambio de un alivio en las sanciones: «Renunciar no forma parte de nuestro vocabulario», dijo.

De esta manera, Díaz-Canel insistió en que los líderes cubanos no dependen de la aprobación de Washington y defendió la soberanía del sistema político de la isla.

En concreto, la periodista de NBC preguntó si el presidente cubano estaría dispuesto a dejar el poder, como gesto para facilitar un acercamiento con Washington. La reacción de Díaz-Canel fue tajante y cargada de molestia, cuestionando si la pregunta provenía de la reportera o del Departamento de Estado.

Reiteró que los revolucionarios no se rinden y que cualquier negociación debe darse «sin presiones ni intentos de intervención», en referencia a las medidas estadounidenses y a las declaraciones recientes de altos funcionarios de ese país.

«En Cuba, quienes ocupan puestos de liderazgo no son elegidos por el Gobierno estadounidense ni cuentan con un mandato de dicho gobierno», enfatizó.

«Tenemos un Estado libre y soberano, gozamos de autodeterminación e independencia, y no estamos sujetos a los designios de Estados Unidos», afirmó.

A pesar de su rechazo a la idea de renunciar, Díaz-Canel expresó disposición a dialogar con Estados Unidos, siempre que se respete la soberanía cubana.

«Podemos negociar sobre la mesa sin presiones o intentos de una intervención estadounidense», reiteró. «El concepto de que los revolucionarios se rindan y dimitan tampoco forma parte de nuestro vocabulario», recalcó Díaz-Canel.

PRESIÓN DE TRUMP PARA UN CAMBIO EN CUBA

Las tensiones entre La Habana y Washington se han intensificado en los últimos meses. De hecho, el presidente Donald Trump declaró en marzo que sería «un gran honor» para él “tomar Cuba”, tras asegurar que la nación caribeña está debilitada por las recientes acciones adoptadas por su administración.

Asimismo, su secretario de Estado, Marco Rubio, sugirió que la presión estadounidense podría abrir una ventana para un cambio de régimen y de modelo económico en la isla.

En paralelo, el Gobierno cubano anunció la liberación de más de 2.000 presos políticos y algunas reformas económicas, aunque desde Washington consideran que estas medidas son insuficientes.