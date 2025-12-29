VIDEO: Descarrilamiento de tren interoceánico en México dejó al menos 13 fallecidos y 98 heridos

El descarrilamiento de un tren interoceánico ocurrido este domingo tiene conmocionado a México, luego de que al menos 13 personas murieron y 98 resultaron heridas durante el siniestro.

Dicho tren formaba parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), en el sur de México, megaproyecto que conecta los océanos Atlántico y Pacífico mediante trenes, puertos y polos industriales, según reseñó CNN en español.

De acuerdo a un comunicado de la Secretaría de Marina (SEMAR) de México, del total de pasajeros, 139 personas resultaron ilesas, mientras que 98 sufrieron lesiones; de estas últimas, 36 requirieron atención hospitalaria y el resto presentó heridas leves.

El descarrilamiento ocurrió en la comunidad zapoteca de Nizanda, municipio de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, donde viajaban 250 personas a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros.

Para atender la emergencia, dijo la Marina, se desplegaron 360 elementos navales, 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres ambulancias aéreas y un dron táctico.

La Marina explicó previamente que en el evento “se presentó el descarrilamiento de la máquina principal”.

La fiscal de México, Ernestina Godoy, informó que, tras los hechos ocurridos en el Corredor Interoceánico, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación para determinar las causas del accidente.

“Agentes ministeriales de la Fiscalía Federal en Oaxaca, así como personal pericial y policial de la Agencia de Investigación Criminal, se coordinan con autoridades federales y estatales para llevar a cabo las indagatorias correspondientes”, señaló Godoy en su cuenta oficial de X, y añadió que las autoridades continuarán informando conforme avance la investigación.

LÍNEA Z BUSCA COMPETIR CON EL CANAL DE PANAMÁ

La Línea Z recorre 212 kilómetros entre Veracruz y Salina Cruz. La Semar expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y aseguró que continuará brindando apoyo a los afectados con transparencia y apego a la ley.

Con esta nueva vía de comunicación, México busca impulsar el comercio internacional al unir Asia con la costa este de Estados Unidos y Europa a través de ese paso, el punto más estrecho del país que conecta el Pacífico con el Atlántico y que busca competir con el Canal de Panamá.