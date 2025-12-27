Mundo

Al menos quince personas pierden la vida en accidente de autobús en el oeste de Guatemala

Al menos quince personas pierden la vida en accidente de autobús en el oeste de Guatemala
Foto: EFE / Fernando Estrada

(EFE).- Al menos quince personas murieron en la noche del viernes y otras diecinueve resultaron heridas durante un accidente de un bus de transporte público en el oeste de Guatemala, según confirmaron este sábado los cuerpos de socorro.

Los Bomberos Voluntarios del país centroamericano detallaron a medios locales en el lugar del accidente que se movilizaron más de 18 ambulancias para atender la tragedia.

De acuerdo a la misma fuente, son 15 los fallecidos, incluida una menor de edad, además de 19 personas heridas.

El accidente se registró 175 kilómetros al oeste de la Ciudad de Guatemala, específicamente a la altura del municipio de Nahualá en el departamento (provincia) de Sololá.

Según medios locales, el autobús, con casi medio centenar de personas a bordo, se precipitó a un barranco de al menos 50 metros de profundidad bajo circunstancias que las autoridades investigan.

En febrero pasado, otro accidente de un autobús dejó 54 personas fallecidas en Ciudad de Guatemala al quedarse sin frenos y caer de igual manera en un barranco.

El Ministerio Público (Fiscalía) ya se encuentra en el lugar para certificar las causas del accidente, que tuvo lugar en la noche del viernes.

Una de las familiares de las víctimas indicó a periodistas en el lugar que se enteró acerca del percance debido a las redes sociales.

«Desconocemos cómo fue el accidente. A la hora que intentamos comunicarnos con él no contestó y empezamos a buscar información y en las redes habían vídeos de que se había desbaratado la camioneta», contó María López Gramajo, hermana de Bernán Esaú López, uno de los fallecidos en la tragedia, quien se dirigía desde Antigua Guatemala al departamento de San Marcos. EFE

