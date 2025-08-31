VIDEO: Descarrilamiento de tren de pasajeros dejó al menos tres fallecidos y más de 100 heridos en Egipto

La tragedia sacude de nuevo a Egipto, luego de que este sábado se descarriló un tren de pasajeros que viajaba hacia El Cairo, capital de ese país, causando la muerte de al menos tres personas y dejando más de 100 heridos, según informaron las autoridades de la nación africana.

Este siniestro se suma a una serie de accidentes ferroviarios en el país de los faraones durante los últimos años.

El tren se salió de los rieles mientras cubría la ruta Matrouh-El Cairo, en la costa norte del país, según indicaron las autoridades ferroviarias egipcias en un comunicado. Siete de sus vagones se salieron de las vías, y dos de ellos volcaron, precisó la misiva.

Por su parte, el Ministerio de Salud emitió un comunicado detallando el número de víctimas, añadiendo que se enviaron 30 ambulancias para trasladar a los heridos a los hospitales.

Tres muertos y al menos 94 heridos dejó el descarrilamiento de un tren que viajaba hacia El Cairo desde la provincia mediterránea occidental de Matrouh, en la costa norte de Egipto. Según las autoridades, siete de sus vagones se salieron de las vías, y dos de ellos volcaron,… pic.twitter.com/7PwenzIZ9U — Noticiero El Salvador 🇸🇻 (@NoticieroSLV) August 31, 2025

ADELANTAN LAS INVESTIGACIONES PARA HALLAR LA CAUSA DEL ACCIDENTE

El Ministerio de Transporte y la Autoridad Nacional de Ferrocarriles de Egipto (ENRA) anunció que están investigando la causa del accidente, que aún no está clara.

En el mismo documento aseguraron que cualquier persona que encuentren responsable del descarrilamiento recibirá un castigo acorde, según lo reseñado por AP.

Agregó que se han enviado equipos y cuadrillas técnicas para limpiar los escombros y restablecer los servicios lo antes posible.

Entretanto, el medio BBC confirmó que el Ministro de Salud, Dr. Khaled Abdul Ghaffar ofreció sus condolencias y oraciones a las familias de las víctimas y deseó a los heridos una pronta recuperación.

Asimismo se conoció que acudió al lugar del accidente para supervisar la respuesta de emergencia y visitó a los heridos en el hospital.

Los descarrilamientos y choques de trenes son comunes en Egipto, donde un sistema ferroviario envejecido también ha sido afectado por la mala gestión.

En octubre pasado, una locomotora chocó contra la parte trasera de un tren de pasajeros con destino a El Cairo en el sur de Egipto, causando la muerte de al menos una persona y dejando a varias otras heridas.