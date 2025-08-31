Mundo

VIDEO: Descarrilamiento de tren de pasajeros dejó al menos tres fallecidos y más de 100 heridos en Egipto

Valentín Romero
Por Valentín Romero
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
VIDEO: Descarrilamiento de tren de pasajeros dejó al menos tres fallecidos y más de 100 heridos en Egipto
Foto: AP

La tragedia sacude de nuevo a Egipto, luego de que este sábado se descarriló un tren de pasajeros que viajaba hacia El Cairo, capital de ese país, causando la muerte de al menos tres personas y dejando más de 100 heridos, según informaron las autoridades de la nación africana.

Tabla de Contenido

Este siniestro se suma a una serie de accidentes ferroviarios en el país de los faraones durante los últimos años.

Leer Más

EN IRÁN | Intensifican represión antes del partido contra EEUU en el Mundial tras triunfo ante Gales
Países del Mercosur también exigieron salvoconductos para asilados en la embajada argentina de Caracas
Escándalo en Argentina: Milei promocionó una criptomoneda y todo terminó siendo una estafa, muchos perdieron sus ahorros

LEA TAMBIÉN: TRAGEDIA EN EL MAR: CONFIRMARON QUE AL MENOS 70 MIGRANTES MURIERON TRAS NAUFRAGIO CUANDO SE DIRIGÍAN A ESPAÑA

El tren se salió de los rieles mientras cubría la ruta Matrouh-El Cairo, en la costa norte del país, según indicaron las autoridades ferroviarias egipcias en un comunicado. Siete de sus vagones se salieron de las vías, y dos de ellos volcaron, precisó la misiva.

Por su parte, el Ministerio de Salud emitió un comunicado detallando el número de víctimas, añadiendo que se enviaron 30 ambulancias para trasladar a los heridos a los hospitales.

ADELANTAN LAS INVESTIGACIONES PARA HALLAR LA CAUSA DEL ACCIDENTE

El Ministerio de Transporte y la Autoridad Nacional de Ferrocarriles de Egipto (ENRA) anunció que están investigando la causa del accidente, que aún no está clara.

En el mismo documento aseguraron que cualquier persona que encuentren responsable del descarrilamiento recibirá un castigo acorde, según lo reseñado por AP.

Agregó que se han enviado equipos y cuadrillas técnicas para limpiar los escombros y restablecer los servicios lo antes posible.

Entretanto, el medio BBC confirmó que el Ministro de Salud, Dr. Khaled Abdul Ghaffar ofreció sus condolencias y oraciones a las familias de las víctimas y deseó a los heridos una pronta recuperación.

Asimismo se conoció que acudió al lugar del accidente para supervisar la respuesta de emergencia y visitó a los heridos en el hospital.

Los descarrilamientos y choques de trenes son comunes en Egipto, donde un sistema ferroviario envejecido también ha sido afectado por la mala gestión.

En octubre pasado, una locomotora chocó contra la parte trasera de un tren de pasajeros con destino a El Cairo en el sur de Egipto, causando la muerte de al menos una persona y dejando a varias otras heridas.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Detienen a un hombre que se hacía pasar por cirujano para estafar a sus víctimas, así era su modus operandi
Detienen a un hombre que se hacía pasar por cirujano para estafar a sus víctimas, así era su modus operandi
Varios
Activistas venezolanos se declararon en huelga de hambre frente a la CPI
EN VIDEO: Activistas venezolanos se declararon en huelga de hambre frente a la sede de la CPI, estas son sus exigencias
Mundo
FOTO: Trump repareció en sus redes sociales tras los rumores que surgieron en torno a su muerte
FOTO: Trump reapareció en sus redes sociales tras los rumores que surgieron en torno a su muerte
EEUU