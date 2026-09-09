EN VIDEO: Capturaron a la famosa banda ‘Los Preñados’ por sus cuerpos y fuerte arsenal de guerra

Las autoridades ecuatorianas capturaron a varias personas y decomisaron un gran alijo de armamento vinculado a actividades ilícitas. El caso se viralizó y los detenidos fueron llamados por la ciudadanía como la banda de ‘Los Preñados’.

El procedimiento se llevó a cabo el lunes, 7 de septiembre, en la parroquia Progreso, en Guayas. De acuerdo a medios ecuatorianos, el operativo concluyó con el decomiso de armas y equipos de una banda criminal.

El comandante de la Zona 8 de la policía, Walter Villarroel, explicó que una comisión se desplegó en una zona de manglares durante la tarde. En medio del operativo, se cruzaron con los cuatro sujetos custodiando el armamento.

La banda tenía en su poder 16 fusiles, 90 cargadores y cerca de 5.000 municiones de distintos calibres. Asimismo, había tres embarcaciones y cinco motores que iban a facilitar el traslado del armamento por la zona.

BANDA SE VOLVIÓ VIRAL

Más allá del operativo, las imágenes del operativo circularon en redes sociales. Los internautas no dejaron pasar los videos de los cuatro sujetos detenidos frente a las armas y se viralizaron numerosos comentarios.

En los videos se puede ver a los sospechosos sin camisa y la particular escena dejó numerosas reacciones. Finalmente, los internautas denominaron irónicamente a la agrupación como la banda Los Preñados, producto de la apariencia física de los detenidos.

Mientras que las imágenes siguen generando comentarios en redes sociales, las autoridades ecuatorianas avanzan en las investigaciones para esclarecer la procedencia de las armas y su posible destino.