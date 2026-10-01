VIDEO: «Bukhangi», la curiosa historia de un gran tiburón toro que se volvió una celebridad en Corea del Su

Un tiburón desorientado que apareció en un canal artificial de Busan, en el sureste de Corea del Sur, se convirtió en una inesperada celebridad.

Ahora, el escualo atrae multitudes, recibe elogios del alcalde y hasta movió la bolsa.

Se trata de un tiburón toro y llegó este mes a las aguas de esa ciudad costera, de acuerdo con lo reseñado por medios locales.

Lo que se detalló, es que la guardia costera intentó guiarlo de regreso al mar rociándolo con agua desde lanchas, pero el tiburón, al que sus admiradores apodaron «Bukhangi» en referencia al puerto, no se movió.

IMPULSO PARA LA ECONOMÍA

Mientras las autoridades debaten qué hacer, el tiburón, de 3,5 metros, y las multitudes que ha congregado han dado un empujón a la economía de la zona.

Para tener una idea del impacto, las ventas de helados con forma de tiburón repuntaron casi un 30 % en los comercios cercanos.

Además, el impacto en el turismo local fue inmediato y masivo. El Parque Costero del Puerto Norte, que en días festivos recibe cerca de 2.000 visitantes, registró 607.000 ingresos entre el 19 y este 28 de septiembre, según cifras oficiales de la ciudad.

De hecho, el alcalde de Busan, Chun Jae-soo, agradeció al animal una publicidad que, de otro modo, habría costado «miles de millones».

EMBAJADOR HONORARIO DE LA CIUDAD

En reconocimiento, Bukhangi fue elegido embajador honorario de relaciones públicas de la ciudad, con el 91 % de los votos. También se le asignó el título de «Shafluencer», una combinación de shark (tiburón en inglés) e influencer.

Y por si fuera poco, el fenómeno también llegó al mercado bursátil, ya que las acciones de The Pinkfong Company, el estudio detrás de la célebre canción «Baby Shark», se dispararon brevemente más de un 7 %.

PRESENCIA POCO COMÚN

Los tiburones toro suelen encontrarse en aguas subtropicales y tropicales, pero «no es nada común» que se aventuren en costas surcoreanas, explicó Kim Jin-koo, profesor de la Universidad Nacional de Pukyong.

Según el también especialista en pesca global, el tiburón podría haberse acercado a la costa debido al aumento de las temperaturas del agua. Aunque se tendrá que esperar por la versión de definitiva de otros expertos.

Pero vale acotar, que el caso se registró bajo un contexto de mayor presencia de tiburones en aguas surcoreanas.

En este sentido, el instituto pesquero registró 46 tiburones grandes frente a la costa este en el primer semestre del año, casi cuatro veces más que en el mismo período del año anterior.

Las autoridades atribuyeron el aumento al calentamiento del mar y a la mayor abundancia de peces que sirven de alimento a estos animales.