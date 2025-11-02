VIDEO: Avioneta se estrelló en una carretera en México y sus dos ocupantes fallecieron

Una avioneta con dos tripulantes se estrelló este sábado en una carretera que cubre el tramo entre las poblaciones de Anáhuac a Santa Isabel de Chihuahua, al noroeste de México, desafortunadamente sus dos ocupantes fallecieron en el siniestro.

De acuerdo con la Unidad de emergencias médicas de Anáhuac, la caída de la aeronave ocurrió alrededor de las 4:43 pm (hora local) en las cercanías del poblado El Terrero, en el municipio de Santa Isabel.

Las dos víctimas, el piloto y copiloto del aeroplano, quedaron identificados como Armando Schmitt y Jesús Andrés Leyva, sin más datos confirmados por las autoridades.

En el sitio del siniestro se desplegaron los cuerpos de rescate y emergencia para realizar las diligencias correspondientes.

Asimismo, dijeron presentes miembros de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua, para determinar las causas que provocaron el accidente.

La zona fue acordonada para la investigación de los miembros de los Servicios Periciales, quienes se encargaron del procesamiento de la escena.

Por su parte, el Servicio Médico Forense realizó el levantamiento de los cuerpos para realizar la necropsia de ley.

MÉXICO CONMOCIONADO CON ASESINATO DE ALCALDE

En otro suceso que tiene conmocionada a la sociedad mexicana, sujetos armados le quitaron la vida al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, durante una celebración del Día de Muertos en Michoacán.

El gobernador de ese estado, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó el trágico deceso a través de un mensaje en redes sociales.

«Condenamos enérgicamente el cobarde atentado en el que perdió la vida el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, por el cual, ya se encuentran dos personas detenidas y una más abatida», expresó.

Manzo, presidente municipal de Uruapan, estaba en la Feria de las Velas cuando fue objeto de un ataque a tiros. Por este hecho, se abatió a uno de los pistoleros.

Pese a que el equipo del alcalde lo socorrió, a los pocos minutos se confirmó su fallecimiento.