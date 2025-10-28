Mariachis fueron contratados para una fiesta y lo que ocurrió con ellos dejó en shock a México

Varios mariachis fueron torturados y quemados durante una fiesta en la localidad de Iztapalapa, en México, este fin de semana. Las autoridades presumen que una célula delictiva está detrás de este crimen que conmocionó a la comunidad municipal.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó este martes sobre el crimen. De acuerdo al comunicado, los mariachis fueron contratados para tocar en una fiesta en la tarde del sábado.

El evento transcurrió sin mayores contratiempos, pero, al concluir el servicio, los mariachis fueron retenidos por los asistentes de la fiesta. En plena casa, los golpearon salvajemente y quemaron a dos de ellos.

Luego de que torturaron y quemaron a los mariachis, los criminales los obligaron a subir a una camioneta. Después los abandonaron en una calle de la colonia Narciso Mendoza, en la alcaldía Tlalpan, en la noche del domingo.

MARIACHIS AUXILIADOS

A pesar de su compleja situación, los mariachis lograron alertar a las autoridades. Cuando funcionarios de la SSC llegaron al lugar, le brindaron primeros auxilios a los músicos y escucharon la insólita historia.

Paramédicos atendieron a los mariachis e informaron que dos hombres, de 35 y 31 años, tenían quemaduras en el 80% y 25% de su cuerpo, respectivamente. Se encuentran recibiendo atención médica en un hospital especializado.

Por otra parte, otros seis mariachis presentaban golpes en distintas partes del cuerpo, pero las lesiones no ameritaron atención hospitalaria. No hay detalles de las identidades de las víctimas.

Las autoridades lograron capturar a cinco personas, incluyendo a tres menores de edad, involucradas en la agresión a los mariachis. Dos de ellos, presuntamente, forman parte de una célula criminal de la zona.