VIDEO: Autoridades electorales colombianas investigan hallazgo de propaganda política en un centro de votación relacionada a este candidato

Las autoridades electorales colombianas investigan una presunta irregularidad por el hallazgo de propaganda política del candidato presidencial Iván Cepeda (Pacto Histórico) y su fórmula vicepresidencial Aída Quilcué.

Este material se encontró en la sede Sabanas de la Universidad Popular del Cesar (UPC) en Valledupar.

Detectaron el material electoral este domingo 31 de mayo, justo en medio del desarrollo de la jornada de votaciones presidenciales.

Las denuncias, respaldadas por videos ciudadanos difundidos en redes sociales, evidenciaron que los folletos y tarjetones de la campaña venían escondidos en las cajas de refrigerios.

Las mismas estaban destinadas exclusivamente a los testigos electorales y al personal de logística de la institución.

La presencia de este material configura una presunta transgresión a las normas electorales debido a la prohibición estricta de ingresar o distribuir propaganda de cualquier candidato dentro de los puestos de votación durante el transcurso de los comicios.

Los medios como El Pilón, Zona Cero y Diario La Libertad confirmaron que los entes de control y supervisión electoral asumieron el caso para determinar responsabilidades en la alteración logística en esta sede universitaria.

Iván Cepeda va a competir en segunda vuelta con el candidato de derecha Abelardo de la Espriella, tras una cerrada votación donde el primero llegó en segundo lugar en los comicios, con más de 40% de los votos, frente a 43,77% de su contrincante.