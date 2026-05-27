Elecciones presidenciales en Colombia: su impacto político y económico para Venezuela, según un analista

El analista Jesús Yánez Morales, uno de los observadores internacionales de las elecciones presidenciales de Colombia, habló sobre el impacto que tendrán estos comicios en las relaciones entre ese país y Venezuela.

Los colombianos se preparan para la primera vuelta de las presidenciales para este domingo, 31 de mayo. Aunque hay varios candidatos, Yánez explicó a Caraota Digital que «se mencionan activamente tres candidatos que pueden tener mayores probabilidades».

Se trata del oficialista Iván Cepeda y los derechistas Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, entre los que se decidirá a los dos candidatos de la segunda vuelta. «Todo indica que hay dos tendencias muy marcadas», señaló Yánez.

En medio de este escenario, se da un nuevo proceso político y económico en Venezuela, tras los hechos del 3 de enero y la llegada de Delcy Rodríguez a la presidencia. Las elecciones marcarán cómo serán las elecciones entre ambos países.

IMPACTO DE LAS ELECCIONES EN VENEZUELA

Yánez aseguró que estas elecciones tienen una gran importancia para Venezuela. «La determinación de la elección del presidente en la República de Colombia va a definir cómo va a ser el nuevo relacionamiento», indicó.

El analista señaló que, más allá de lo político, el resultado de las elecciones tendrá consecuencias «desde el punto de vista comercial». «Siempre hemos tenido una frontera muy viva», acotó.

«Sin embargo, estamos convencidos de que cualquiera de las opciones que quede va a desarrollar una política comercial con Venezuela, especialmente porque ante la situación económica que se espera que mejore en Venezuela», expuso.

Venezuela es atractiva para Colombia gracias al mercado energético y gasífero. Para Yáñez, independientemente de las elecciones, los empresarios colombianos y venezolanos se verán beneficiados si se fortalece la relación comercial.

VENEZOLANOS EN LOS COMICIOS

Por otra parte, Yáñez consideró que el voto de los venezolanos no tendrá un gran impacto en las elecciones. Según sus estimaciones, ni 60.000 personas migrantes tienen doble nacionalidad y están habilitados para participar.

«La mayoría de la del flujo migratorio venezolano que se encuentra en Colombia… lamentablemente se encuentran de manera irregular», dijo Yáñez. Además, aquellos regularizados tampoco tienen derecho al voto en estas elecciones.

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Las elecciones se llevarán a cabo esta noche y la segunda vuelta está pautada para el 21 de junio, en caso de ser necesaria. El nuevo presidente tomará posesión el 7 de agosto y su mandato se extenderá hasta el 2030.