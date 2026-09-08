Video angustiante: Perrito se estaba ahogando en un lago de Bogotá y así fue el heroico rescate

Momentos de desesperación se vivieron en un parque de Bogotá en Colombia cuando un perrito estuvo a punto de ahogarse luego de lanzarse a un lago en presencia de su dueño.

Al percatarse de que el perrito estaba en problemas su dueño comenzó a llamarlo para que se acercara a la orilla. No obstante, cada vez se alejaba más mientras luchaba por mantenerse a flote.

En ese momento le pasaron un palo para intentar alcanzarlo, pero para ese instante ya estaba muy lejos, por lo que las opciones se agotaban.

Por lo cual, su dueño tomó la decisión de lanzarse al agua para rescatarlo. Los presentes le dijeron que se quitara la ropa para que no le pesara. Acto seguido, el joven se lanzó al agua y logró llegar hasta el perrito, el cual ya se veía notablemente agotado por estar tanto tiempo en el agua.

Los presentes en el sitio aplaudieron, una vez consumado el rescate.

El dueño del perrito contó que se extrañó al verlo en problemas en el agua. «Él sabe nadar, pero no entiendo por qué se alejaba más», relató.