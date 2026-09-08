De la fama a la morgue: El trágico final de un influencer al intentar agrandar su pene en Tailandia

Un influencer británico-nigeriano de 43 años murió tras sufrir una complicación médica al someterse a un procedimiento cosmético de alargamiento de pene en Tailandia.

Igho “Tiny” Ubiribo, conocido como Ego, falleció luego de recibir una inyección de 40 mililitros de ácido hialurónico y lidocaína, según se informó en una investigación judicial en Londres.

Según los informes, Ubiribo sufrió dolor en el pecho y se desmayó dos veces mientras recibía un masaje junto con su esposa, Danielle Simba Allen, poco después del procedimiento. Por lo cual, lo trasladaron de emergencia en una ambulancia a un hospital local donde descubrieron un coágulo de sangre que obstruía el flujo sanguíneo a los pulmones.

Los galenos recomendaron una tomografía computarizada, pero Ubiribo perdió el conocimiento antes de que se pudiera realizar. El personal médico intentó reanimarlo durante hora y media, pero finalmente lo dieron por muerto.

La autopsia realizada en el Reino Unido reveló la presencia de material celular en sus pulmones compatible con el ácido hialurónico administrado durante el procedimiento. Los investigadores concluyeron en que la inyección había provocado el coágulo de sangre. El forense dictaminó que la causa de la muerte fue una embolia pulmonar y añadió que Ubiribo había fallecido «como consecuencia de un procedimiento cosmético realizado en el extranjero».

El influencer era conocido por su estilo de vida ostentoso. Poseía una casa de 1,1 millones de dólares en el barrio de Crenshaw en Los Ángeles y un apartamento de 600.000 dólares en Londres. Él y Danielle, diseñadora de moda y figura de la alta sociedad, se casaron en una lujosa ceremonia en Zimbabue en 2022.

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Aunque los hechos ocurrieron en marzo, no fue hasta ahora que se dieron a conocer los detalles de lo ocurrido.

Al influencer lo enterraron en Londres en un ataúd de oro que habría costado 745.000 dólares.