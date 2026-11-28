La Guardia Civil de España detuvo a cinco personas e investiga a otras tres por su presunta relación con una organización de traficantes. La banda se dedica al cultivo y elaboración de marihuana en la provincia de Granada.

Se trata de la operación denominada Nazarí-Sabika 04. La misma permitió localizar tres plantaciones y una infraestructura subterránea de grandes dimensiones oculta bajo un parque infantil, en una finca de Las Gabias.

Según reporte Infobae, investigan a los detenidos por presuntos delitos de cultivo y elaboración de drogas, defraudación de fluido eléctrico. A ellos se suma tenencia ilícita de arma prohibida y pertenencia a grupo criminal.

El juez decretó prisión provisional para el supuesto cabecilla de la red, según un reporte de la Guardia Civil.

HACE UN AÑO

Se supo que la investigación comenzó hace más de un año y culminó el 17 de noviembre con 13 registros en Granada capital y en los municipios de Albolote, Jun, Las Gabias y Maracena.

Los agentes intervinieron un total de 2.479 plantas de marihuana, además de vehículos, dinero en efectivo y una pistola eléctrica incapacitante tipo táser.

La investigación la desarrolló el Grupo de Análisis e Inteligencia Criminal de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Granada. A este grupo se suma el Área de Investigación de la Guardia Civil de Las Gabias.

Por las dimensiones del caso, el método de ocultación y el nivel técnico de las instalaciones, los agentes consideran que se trata un lugar destinado al cultivo ilegal de marihuana más grande y sofisticado hallado hasta ahora en la provincia.

El principal hallazgo de la operación se produjo en una finca de grandes dimensiones situada en Las Gabias.

En la parte trasera de la vivienda, los investigadores localizaron una instalación subterránea destinada, presuntamente, al cultivo intensivo y elaboración de marihuana.

La entrada estaba diseñada para pasar desapercibida. Sobre la zona se había instalado un pequeño parque infantil, con césped artificial, un columpio, una casita de juegos y una colchoneta.

Otra parte de la superficie estaba cubierta por piedra blanca decorativa. Bajo estos elementos se ocultaba un portón de grandes dimensiones con un sistema de apertura.

Al levantarlo, se encontró una rampa que permitía la entrada de vehículos. También tenía una trampilla más pequeña para que entrara una persona.

La infraestructura tenía unos 180 metros cuadrados de superficie y una altura aproximada de cinco metros.

En el interior había dos habitaciones amplias dedicadas al cultivo de cannabis sativa. En ellas fueron localizadas 1.954 plantas de marihuana. Las salas estaban preparadas con sistemas de iluminación, ventilación y climatización, además de otros elementos necesarios para mantener una producción intensiva.

Los investigadores encontraron una torreta eléctrica desde la que realizaban una conexión ilegal a la red de suministro. Según la Guardia Civil, el consumo eléctrico detectado en la finca era equivalente al de alrededor de un centenar de viviendas.