VIDEO: Afectados por el terremoto recibirán importante cargamento con ayuda humanitaria desde España

La Embajada de Venezuela en España anunció este viernes, 4 de septiembre, el envío desde territorio español de importante cantidad de ayuda humanitaria, destinada a la atención de las víctimas de los terremotos en el país registrados el pasado 24 de junio.

La iniciativa, de seis toneladas insumos médicos y humanitarios en calidad de donación, se ejecuta en coordinación con la organización no gubernamental FarmaMundi y el Ministerio de Salud venezolano.

La misión diplomática explicó, mediante un video difundido en sus canales oficiales, que el primer cargamento arribará a Venezuela en los próximos días. Contendrá 503 cajas distribuidas en 18 paletas, con medicamentos y productos sanitarios «tanto para la población adulta como pediátrica».

Un segundo embarque completará el envío con una cantidad menor, pero igualmente variada de suministros médicos esenciales.

Ese segundo cargamento de 80 cajas distribuidas en seis paletas dispondrá de medicamentos esenciales y productos sanitarios. Entre los que destacan antibióticos, tratamientos para enfermedades crónicas, sueros, material de administración y curas, productos de diagnóstico, material de higiene y otros suministros necesarios para la atención sanitaria.

Por su parte, la directora del Área Logística Humanitaria de FarmaMundi, Tania Bastida, destacó la colaboración directa del Ministerio de Salud como impulsor de la colaboración entre la embajada y el Ejecutivo nacional.

«Nuestro Jefe de Misión, el Embajador Timoteo Zambrano en nombre de la presidenta Delcy Rodríguez agradeció a esta organización (FarmaMundi ) por todo el esfuerzo y la dedicación a captar este importante volumen de donaciones. Que gracias a las coordinaciones de nuestra Embajada, serán canalizados a través del Ministerio del Poder Popular para la Salud en Venezuela», reza el mensaje de la misión diplomática en su cuenta de la red social Instagram,

Con estos dos cargamentos, España se suma a la lista de países y organizaciones internacionales que han enviado ayuda humanitaria a Venezuela tras los terremotos del pasado 24 de junio. Todo en un esfuerzo que continúa sumando insumos médicos para reforzar la atención sanitaria en las zonas afectadas.