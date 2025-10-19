VIDEO: Activista venezolana intentó entregar carta al papa León XIV firmada por más de 10.000 personas, esto le piden

La activista por los Derechos Humanos (DDHH), Sairam Rivas, se las ingenió para entregar una carta al papa León XIV este domingo 19 de octubre, durante los actos de canonización que se dieron en el vaticano que incluyeron a los dos primeros santos venezolanos, José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles.

La misiva, que estaría firmada por más de 10.000 personas, tendría el objetivo de que el Sumo Pontífice interceda por la libertad de los más de 800 presos políticos que hay en Venezuela.

Rivas, quien también fue dirigente estudiantil en la UCV, usó sus redes sociales para difundir la noticia.

«Hoy en la canonización del Dr. Jose Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles en Roma, entregué una carta al Papa León XIV en representación de las familias que exigen libertad para cada preso político», escribió la activista en su cuenta de X (Twitter).

«Que hoy Venezuela cuente con dos santos sea razón para guiarnos hacia la justicia y libertad de todos», agregó la también expresa política, junto a fotos de la carta y del momento en que le iba a hacer llegar la misiva al santo padre.

VIDEO MOSTRÓ EL COMPROMISO DE LA ACTIVISTA

Un video del recorrido de León XIV por la plaza San Pedro del Vaticano, en el papamóvil, da cuenta del momento exacto en que el jefe de la iglesia Católica pasa por un lado de la activista venezolana, quien le extiende el documento al religioso que estuvo a punto de tomarlo.

No obstante, uno de los elementos de seguridad del Sumo Pontífice se interpuso y terminó tomando la carta, la cual se supone debió entregar posteriormente a León.

Es importante destacar que Sairam Rivas, es pareja del exconcejal caraqueño Jesús Armas, actualmente detenido de manera arbitraria en El Helicoide y es una de las activistas que más se ha movilizado pidiendo la libertad de los presos de conciencia.