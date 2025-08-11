Viajó a un concierto de Bad Bunny en Puerto Rico y terminó acribillado en plena calle

Un turista estadounidense, identificado como Kevin Mares, viajó a la isla de Puerto Rico para asistir a un concierto del cantante Bad Bunny, pero terminó asesinado de varios disparos este fin de semana.

Las autoridades locales indicaron que el crimen ocurrió en la madrugada del domingo, 10 de agosto. Mares, de 25 años, estaba en un establecimiento de la popular barriada costera de La Perla, en San Juan, capital del territorio.

De acuerdo a medios internacionales, varias personas que estaban cerca de Mares comenzaron a discutir y una de ellas sacó un arma de fuego. Pocos segundos después, abrió fuego de forma indiscriminada.

El reporte policial indicó que Mares recibió un impacto de bala en el costado izquierdo del abdomen. Aunque fue trasladado de emergencia a un hospital público de la ciudad, murió poco después de su ingreso.

«Mares era un transeúnte inocente», dijo el sargento de homicidio Arnaldo Ruiz. El joven fue la única víctima mortal, mientras que otras dos personas, ambas residentes de San Juan, resultaron heridas y siguen hospitalizadas.

MARES ESTABA DE VIAJE

El joven estaba con tres amigos, todos originarios de Nueva York, cuando ocurrió la balacera. Mares estaba de visita en la isla para asistir a uno de los 30 conciertos que ofrece Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico.

Las autoridades avanzan en las investigaciones sobre la muerte de Mares, puesto que tienen «muy poca información» sobre el crimen. Hasta el momento, se desconoce la identidad del asesino o el motivo de la discusión.