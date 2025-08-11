Pesadilla en Brasil: Turistas fueron drogados por tres mujeres que les robaron miles de dólares

Dos turistas británicos fueron víctimas de un robo durante una noche de fiesta en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil. Tres mujeres, quien habrían drogado a los hombres, fueron identificadas y detenidas.

Los hechos se dieron en la madrugada del 8 de agosto, cuando los turistas participaban en una rueda de samba en el barrio de Lapa. Ahí conocieron a las tres mujeres, con quienes fueron a varios bares del sur de la ciudad.

De acuerdo al medio O Globo, las mujeres tuvieron una interacción cordial con los turistas y les ofrecieron bebidas. Poco después llegaron hasta la playa de Ipanema, en donde las víctimas comenzaron a sentir malestar.

En redes sociales se viralizaron los videos en donde se puede ver a uno de los turistas perdiendo el equilibrio en la playa y cayendo sobre la arena. Los testigos relataron que, poco después, perdió la consciencia.

ROBARON A LOS TURISTAS

Los turistas fueron atendidos por organismos de emergencias de Copacabana. Tras recobrar la consciencia pocas horas después, descubrieron que les robaron sus iPhone y que hicieron transferencias por montos equivalentes a 20.000 dólares.

En uno de los videos se puede ver a las tres mujeres abordando un taxi en la playa. Las sospechosas fueron identificadas como Amanda Couto Deloca, de 23 años, Mayara Ketelyn Americo da Silva, de 26, y Raiane Campos de Oliveira, de 27.

Las investigaciones revelaron que las mujeres se especializan en captar turistas en bares y zonas como Copacabana. Mediante técnicas de seducción y engaño, drogan a sus víctimas y les roban sus pertenencias.

Raiane Campos de Oliveira tiene 20 registros policiales por crímenes semejantes. Incluso, pasó seis meses en prisión por drogas y robar a otros turistas, aunque finalmente fue liberada por falta de pruebas concluyentes.