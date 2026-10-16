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Venezuela y la Unión Europea: De esto se habló durante una reunión en Bruselas

Carlos Ramiro Chacín
Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura

Oliver Blanco, vicecanciller primero del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, viajó a Bélgica y sostuvo este viernes una reunión oficial con distintos representantes de la Unión Europea (UE).

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Blanco informó en su cuenta de X (Twitter) sobre su visita oficial a la ciudad de Bruselas, considerada capital de facto de la UE. En ese sentido, reveló algunos detalles sobre los temas abordados con los diplomáticos.

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«Sostuvimos reuniones de trabajo con representantes de la Unión Europea para abordar temas de la agenda bilateral, explorar oportunidades de comercio e inversión y fortalecer el diálogo político», apuntó Blanco, también vicecanciller para Europa y América del Norte.


Blanco sostuvo que desde el gobierno buscan «seguir avanzando hacia relaciones constructivas». Estas alianzas deben estar «basadas en el entendimiento mutuo, el respeto a la soberanía y la cooperación en áreas de interés común».

BLANCO Y LA UE

El internacionalista ha mantenido distintas reuniones con autoridades europeas desde que asumió el cargo. A finales de agosto, habló con diplomáticos de Serbia, Países Bajos y Polonia en Caracas.

A este conjunto de reuniones asistieron la embajadora de Serbia, Katarina Andrić; y los encargados de negocios de Países Bajos, Carmen Gonsalves, y Polonia, Daniel Gromann, con quienes Blanco abordó la agenda bilateral y del fortalecimiento de la cooperación.

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De igual forma, en febrero encabezó una reunión interinstitucional sobre financiamiento, intercambio y cooperación con la delegación de la UE en Caracas. El bloque europeo propuso en ese entonces establecer vínculos inteligentes, limpios y seguros con Venezuela.

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