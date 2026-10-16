Venezuela y la Unión Europea: De esto se habló durante una reunión en Bruselas

Oliver Blanco, vicecanciller primero del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, viajó a Bélgica y sostuvo este viernes una reunión oficial con distintos representantes de la Unión Europea (UE).

Blanco informó en su cuenta de X (Twitter) sobre su visita oficial a la ciudad de Bruselas, considerada capital de facto de la UE. En ese sentido, reveló algunos detalles sobre los temas abordados con los diplomáticos.

«Sostuvimos reuniones de trabajo con representantes de la Unión Europea para abordar temas de la agenda bilateral, explorar oportunidades de comercio e inversión y fortalecer el diálogo político», apuntó Blanco, también vicecanciller para Europa y América del Norte.

En Bruselas 🇪🇺, sostuvimos reuniones de trabajo con representantes de la Unión Europea para abordar temas de la agenda bilateral, explorar oportunidades de comercio e inversión y fortalecer el diálogo político. Reiteramos la importancia de seguir avanzando hacia relaciones constructivas basadas en el entendimiento mutuo, el respeto a la soberanía y la cooperación en áreas de interés común. — Oliver Blanco (@OliverBlanco) October 16, 2026



Blanco sostuvo que desde el gobierno buscan «seguir avanzando hacia relaciones constructivas». Estas alianzas deben estar «basadas en el entendimiento mutuo, el respeto a la soberanía y la cooperación en áreas de interés común».

BLANCO Y LA UE

El internacionalista ha mantenido distintas reuniones con autoridades europeas desde que asumió el cargo. A finales de agosto, habló con diplomáticos de Serbia, Países Bajos y Polonia en Caracas.

A este conjunto de reuniones asistieron la embajadora de Serbia, Katarina Andrić; y los encargados de negocios de Países Bajos, Carmen Gonsalves, y Polonia, Daniel Gromann, con quienes Blanco abordó la agenda bilateral y del fortalecimiento de la cooperación.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SUIZA SACÓ DE SU LISTA DE «ACTIVOS BLOQUEADOS» A LOS EXMINISTROS VENEZOLANOS JORGE ARREAZA Y MARLENY CONTRERAS

De igual forma, en febrero encabezó una reunión interinstitucional sobre financiamiento, intercambio y cooperación con la delegación de la UE en Caracas. El bloque europeo propuso en ese entonces establecer vínculos inteligentes, limpios y seguros con Venezuela.