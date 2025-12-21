Venezuela estaría entre los tres países que impulsarían la economía en la región durante 2026

De acuerdo a las proyecciones realizadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la economía en Suramérica tendría un crecimiento de 2,4% para el año 2026, impulsado por tres países en los que se incluye a Venezuela.

Asimismo, advirtieron que al cierre de este 2025 se espera un incremento de 2,9%, lo que representa un alza de 0,5% respecto a 2024.

El principal impulsor de este crecimiento económico sería la demanda interna de cada país, particularmente del consumo.

En este contexto, Paraguay, Venezuela y Argentina presentarían las mayores tasas de crecimiento de este año en la región, después de Guyana, que ya ha dejado de ser una sorpresa para consolidarse como un motor económico liderado por el impulso petrolero.

RECUPERACIÓN EN VENEZUELA SEGÚN CIFRAS DEL BCV

El secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, destaca que la economía venezolana está en un periodo de recuperación tras una fuerte contracción entre 2013 y 2021.

De acuerdo con cifras recientemente publicadas por el Banco Central de Venezuela (BCV) hay una aceleración del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en los tres primeros trimestres de 2025, lo que ha motivado la revisión al alza de la proyección para este año, dijo el Secretario Ejecutivo.

Para este año se estima un crecimiento de 6,5%, mientras que para 2026 el crecimiento esperado es de 3%. Sin embargo, el representante de la CEPAL expresó que se debe tomar en cuenta que la actividad no petrolera se ve afectada por la crisis económica.

Asimismo, comentó que la depreciación que ha experimentado el Bolívar y la base monetaria podría generar un impacto en la evolución de la inflación del país y, por ende, en la capacidad adquisitiva de las personas.

Se estima que el 90% de los trabajadores del sector privado ganan en dólares, lo que les ayuda a mantener su poder adquisitivo.

Por otra parte, Salazar-Xirinachs indicó que la economía de Paraguay tiene un sólido desempeño en 2025, con un crecimiento de 5,9% en el primer semestre, impulsado por la inversión privada que creció el año pasado.

El directivo indica que, para 2026, este país proyecta un crecimiento de 4,5% sustentado en la continuidad de las inversiones privadas y la estabilidad macroeconómica, con expectativas de inflación convergiendo hacia la nueva meta del Banco Central paraguayo hacia 2027.

ARGENTINA SUPERÓ CONTRACCIÓN DE 2024

Por último, Salazar-Xirinachs destacó el caso de Argentina que tendrá un crecimiento de 4,3% en 2025, luego de que su economía se contrajera un 1,3% en 2024. De igual manera, se espera que siga en ascenso con un aumento de 3,8% proyectado para 2026.

El secretario ejecutivo de la Cepal indicó que esto fue impulsado por la recuperación de la actividad económica derivada de su plan de estabilización impulsado por el gobierno de Milei.