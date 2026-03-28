Venezuela aprueba extradición de implicado en ataque contra avión en Panamá en 1994

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) aprobó este viernes, 27 de marzo, la extradición a Panamá de Ali Zaki Hage Jalil, sospechoso del atentado contra un avión comercial panameño en julio de 1994, que dejó 21 muertos, en su gran mayoría judíos.

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, la información fue confirmada este mismo viernes por el Gobierno de Panamá.

El Gobierno de Panamá destacó que la aprobación del pedido de extradición representa un avance significativo en un proceso, que ha estado marcado por complejidades jurídicas.

Por ejemplo, que Hage Jalil posee nacionalidad colombiana por nacimiento y venezolana por naturalización, un elemento que durante años dificultó los procedimientos legales.

Con la decisión del TSJ, ambas naciones iniciarán ahora la coordinación para su entrega formal y posterior judicialización en territorio panameño.

EL ATENTADO MÁS GRAVES EN PANAMÁ

El atentado contra el vuelo de Alas Chiricanas es considerado el más grave en la historia de Panamá. La aeronave estalló pocos minutos después de despegar del aeropuerto de Colón. Ningún pasajero sobrevivió, lo que provocó la indignación de todo el país.

Entre las víctimas se encontraban una docena de empresarios judíos, quienes regresaban de realizar actividades comerciales en la Zona Libre de Colón.

Desde entonces, el caso ha estado rodeado de interrogantes, sospechas y señalamientos hacia grupos extremistas internacionales como Hizbulá.

INVESTIGACIÓN

La investigación fue reabierta en 2019 por solicitud de la Fiscalía Superior de Descarga, luego de años de estancamiento.

Ya en 2018, el entonces presidente panameño Juan Carlos Varela reveló que había recibido información del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, quien aseguraba que los servicios de inteligencia de su país contaban con nuevas pruebas que apuntaban directamente a Hizbulá como responsable del ataque.

Un elemento clave es que la explosión ocurrió un día después del ataque terrorista con carro bomba que sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires (Argentina), en el que murieron 85 personas, y que también sigue impune.

RECOMPENSA Y ESTADOS UNIDOS

Es de destacar, que el interés internacional en el caso no se limita a Israel. Estados Unidos también ha seguido de cerca el proceso, debido a que entre las víctimas había ciudadanos estadounidenses. Además de la existencia indicios, de que Hage Jalil podría estar vinculado a una organización terrorista internacional.

De hecho, el Departamento de Estado llegó incluso a ofrecer una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que condujera a su captura.