Colombia pide a Venezuela cooperar en la captura de «Iván Márquez» y «Zarco Aldinever» por el crimen de Miguel Uribe

Las autoridades de Colombia pidieron cooperación de Venezuela para detener a los guerrilleros Iván Márquez y Zarco Aldinever, quienes estarían involucrados en el asesinato del excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, anunció que la entidad activará los mecanismos de cooperación internacional para lograr la captura de la cúpula de la Segunda Marquetalia.

La fiscalía calificó a Márquez y Aldinever como los «presuntos determinadores del crimen». Asimismo, reveló en declaraciones para Blu Radio que presumen que ambos se encuentran refugiados en Venezuela.

«La orden de captura viene con una solicitud a Interpol. Interpol, por supuesto, está en Venezuela, una solicitud de búsqueda a través de Interpol», señaló la funcionaria.

No obstante, admitió la complejidad de la operación necesaria para la captura de estos dos peligrosos guerrilleros. Por ello, la fiscal anunció que se recurrirá a las relaciones bilaterales existentes.

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«Tenemos que activar los canales diplomáticos porque nosotros mantenemos relaciones con nuestros pares en Venezuela. Contamos con la colaboración del sistema judicial venezolano también para ubicar a estas personas», afirmó.

En este sentido, señaló que los contactos están por ocurrir. «En este momento no los hemos tenido, pero vamos a activarlos».

Respecto a la supuesta muerte del Zarco Aldineber en un enfrentamiento con el ELN, Camargo fue tajante al exigir pruebas físicas. «No tenemos cadáver, no tenemos evidencia del enfrentamiento, no tenemos lugar, no tenemos datos y pues seríamos, creo yo, muy ingenuos creer en una versión así porque sí», sentenció.

Gracias a trabajo de inteligencia, que incluyó el rastreo de antenas de celulares e interceptaciones telefónicas, la Fiscalía logró vincular a la cúpula de la Segunda Marquetalia con los ejecutores materiales a través de alias ‘El Viejo’.

La evidencia recaudada incluye «comunicaciones sostenidas entre esos integrantes de la cúpula de la Segunda Marquetalia y estos ejecutores materiales».

Para Camargo estos contactos construyen una «evidencia de carácter objetivo» que sustenta la responsabilidad de Márquez y Aldinever en un plan que buscaba generar un escenario de «inestabilidad política de cara a un proceso electoral».