Los trabajadores latinoamericanos son ya uno de cada tres afiliados extranjeros a la Seguridad Social española, y representan la mitad del incremento del empleo inmigrante del último decenio, siendo liderados por los de nacionalidad venezolana y colombiana.

Según los datos de la Seguridad Social, octubre terminó con una media de 1,34 millones de cotizantes de alguno de los principales países de Latinoamérica, el 36,4 % del total de afiliados extranjeros.

Hace diez años, en octubre de 2016, los trabajadores de estos países sumaban 376.148 y suponían el 21,7 % del total.

La evolución al alza ha sido sostenida en el tiempo, pero se aceleró especialmente el último año, cuando la afiliación de trabajadores latinoamericanos a la Seguridad Social aumentó en 350.640 personas, hasta alcanzar los 1.346.556 cotizantes.

En comparación con octubre de 2016, el incremento asciende a 970.408 afiliados, lo que supone la mitad de los casi dos millones de trabajadores extranjeros incorporados al mercado laboral desde entonces.

El pasado octubre, con el último dato oficial disponible, la Seguridad Social contabilizó 3.699.878 afiliados extranjeros de media, un nuevo máximo histórico. Son ya al 16,4 % del total nacional.

El Consejo Económico y Social (CES) ya destacaba en 2025 el protagonismo latinoamericano en el crecimiento del empleo. Desde 2021, el 63 % de los puestos nuevos de trabajo los ocuparon extranjeros, especialmente presencia de América.

Venezolanos y colombianos, a la cabeza

Por nacionalidades, destacan especialmente los de Colombia y Venezuela, cuyos cotizantes han multiplicado su presencia en España en los últimos diez años.

Parte del fuerte crecimiento registrado el último año coincide con el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes iniciado en abril pasado por el Gobierno español.

Desde entonces, a 490.586 extranjeros los dieron de alta hasta el 30 de octubre, el 43,3 % de ellos colombianos y venezolanos, según la Seguridad Social.

Cómo gestionar la inmigración irregular es uno de los temas sensibles de la actual campaña electoral española, con posiciones muy enfrentadas entre la izquierda, más partidaria de la integración, y la extrema derecha, que exige devoluciones inmediatas, deportaciones y prioridad de los españoles para beneficiarse de ayudas y servicios públicos.

En general, el crecimiento de la afiliación extranjera mantiene una trayectoria sostenida desde hace años y las nacionalidades latinoamericanas ganan presencia relativa en comparación con otras que la han perdido.

Marruecos es el primer país de origen de los trabajadores extranjeros en España actualmente (446.584 afiliados), seguido de Colombia (399.294), Rumanía (339.925), Venezuela (250.726), Italia (219.770), Perú (151.300), China (140.151) y Honduras (86.789).

Hace diez años, Marruecos ocupaba el segundo puesto, con 225.444 afiliados, por detrás de Rumanía (326.711), y seguido de China (100.404) e Italia (100.086).

Colombia ha pasado de 52.356 afiliados en octubre de 2016 a 399.294 diez años después, siete veces más. Y Venezuela, de 19.847 a 250.726 cotizantes (doce veces más).

Los cotizantes peruanos se han quintuplicado, de 30.148 a 151.30; y los de Honduras, de 18.224 a 86.789, casi se han multiplicado por cinco.

CON INFORMACIÓN DE EFE