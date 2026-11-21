Más de 130.000 españoles residentes en Venezuela inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) pueden votar presencialmente en las elecciones generales del 29 de noviembre en los consulados desde este sábado hasta el jueves próximo.

Todos los electores que consten en el registro CERA (más de 2,7 millones en todo el mundo) se pueden descargar las papeletas con las candidaturas y votar en urna, hasta el 26 de noviembre, o remitir el voto por correo a la oficina consular no más tarde del día 24.

En el caso de que los votantes registrados en el CERA se encuentren en España, pueden pedir el voto por correo, al igual que los residentes aquí, en cualquier oficina de Correos y remitirlo hasta el jueves como máximo, después de que las autoridades ampliaran el plazo un día.

Y aquellos que residan temporalmente en el extranjero deberán estar inscritos en la oficina consular como no residentes, solicitar la documentación electoral y remitir igualmente el sufragio como tarde el día 26.

El censo de los residentes en el extranjero para estos comicios generales, según datos del Instituto Nacional de Estadística, es de 2.776.645 electores, incluidos todos los nacionalizados al amparo de la conocida como ‘ley de nietos’, aunque sólo podrán votar los 901 que pudieron acreditar su condición de descendientes de exiliados políticos españoles.

El Tribunal Supremo español ordenó a la Junta Electoral Central (JEC) que garantice que los 163.355 descendientes de exiliados que consiguieron la nacionalidad española por la ley de nietos no puedan votar, incluso aunque ahora residan en España.

En concreto, es una disposición de la Ley de Memoria Democrática que permite optar a la nacionalidad española a hijos y nietos de españoles que se exiliaron por razones políticas con motivo de la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura posterior del general Francisco Franco.

Para su aplicación, el Gobierno español aprobó una instrucción que «presumía» la condición de exiliado a todos los que salieron del país entre 1936 y 1955, en pleno régimen franquista.

El movimiento político Iustitia Europa y el partido Vox, de extrema derecha, recurrieron la medida al considerar que no todos ellos emigraron por razones políticas, como establece la ley, y el Tribunal Supremo dejó en suspenso cautelarmente las altas en el censo electoral de los afectados.

Para la cita electoral del 29 de noviembre, la mayor parte del censo exterior se concentra en Argentina (524.000 electores), seguida de Francia (267.960), Estados Unidos (213.683), México (192.306), Reino Unido (155.954), Brasil (135.685) y Venezuela (130.985).

CON INFORMACIÓN DE EFE