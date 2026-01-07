Venezolanos en Perú exigen a la ONU frenar la «grave amenaza» de grupos armados en Venezuela

La Unión Venezolana en Perú (UVP) denunció la «grave amenaza» que representan los grupos civiles armados en Venezuela y exigió a las Naciones Unidas (ONU) que tome medidas para imponer la paz en el país.

El presidente de la UVP, el exdiputado opositor Óscar Pérez, alertó de la proliferación de armas de guerra entre grupos civiles. En ese sentido, consideró que se trata de una severa amenaza a la seguridad de Venezuela y la región.

«Este patrón constituye, en los hechos, una política de terror y represión contra la población civil, incompatible con el Estado de derecho y con las obligaciones internacionales del Estado venezolano en materia de derechos humanos», dijo Pérez, según EFE.

Desde la UVP aseguraron que estos grupos cuentan con capacidades de fuego de escala militar. También tienen funciones de control territorial y coerción política. Para el organismo, este escenario agrava la crisis de Venezuela.

La UVP precisó que estos grupos agreden, amedrentan y persiguen a venezolanos por manifestar su oposición al gobierno. Tras la captura de Nicolás Maduro, sostuvo que la situación ha continuado.

UVP A LA ONU

El organismo consideró que el Consejo de Seguridad de la ONU debe evaluar la situación en Venezuela. Así pues, espera que se puedan evaluar las circunstancias internas y tomar medidas contra los grupos armados.

«No puede hablarse de paz ni de democracia, donde existen grupos armados civiles con fusiles y armas de alto poder actuando como instrumentos de intimidación y persecución política», sentenció el presidente del UVP.

El UVP concluyó con la petición de impulsar un mecanismo internacional de control y rastreo de armas para reducir el desvío, transferencia ilícita y acumulación irregular de armamento. De igual forma, exigió garantías verificables de protección a civiles.