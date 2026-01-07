«El cargo es ser la esposa de Maduro»: Gustavo Petro exigió liberación de Cilia Flores

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó la detención de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, por parte de funcionarios de Estados Unidos.

«Y como no se puede llamar secuestro el caso de Cilia Flores, el cargo es ser la esposa de Maduro, ¿Esa barbarie qué es?», se preguntó Petro en un mensaje divulgado a través de sus redes sociales.

En este sentido, repudió el accionar de la justicia estadounidense. «Desde cuándo en EEUU se colectiviza la responsabilidad en el crimen, eso fue la tesis jurídica de Hitler frente al pueblo judío y socialista y el soviético», añadió Petro.

Para finalizar, el mandatario colombiano hizo un llamado a los diferentes colectivos sociales a que alcen su voz. «Y ¿Dónde está el feminismo mundial?», se preguntó.

¿QUÉ CARGOS ENFRENTA CILIA FLORES EN EEUU?

Cilia Flores enfrenta cargos vinculados a presuntas operaciones de apoyo logístico y financiero a la estructura criminal, según documentos judiciales citados por medios estadounidenses.

La acusación presentada por fiscales federales en Nueva York la incluye como coacusada en un expediente de 25 páginas que describe una presunta red criminal dedicada al narcotráfico internacional.

De acuerdo a lo reseñado por El Clarín en el caso específico de Flores, la acusación sostiene que tuvo un rol activo en la estructura. «Entre los señalamientos más relevantes figura un episodio ocurrido en 2007, cuando presuntamente aceptó cientos de miles de dólares en sobornos para organizar una reunión entre un narcotraficante de alto nivel y el entonces director de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela».

Según los fiscales, ese contacto habría derivado en pagos mensuales posteriores, parte de los cuales habrían beneficiado directamente a Flores.

«El expediente también acusa a Maduro y a su esposa de ordenar o avalar actos violentos contra personas que adeudaban dinero por operaciones de drogas o que, según la acusación, amenazaban con exponer la red. Entre esos actos se mencionan secuestros, golpizas y asesinatos, como parte de un esquema destinado a proteger el negocio ilícito», continuó el medio mencionado anteriormente.