Los habitantes del estado Lara están embargados por la tristeza luego de saber de la muerte del deportista barquisimetano, Alejandro Pastor Figueroa Rodríguez, de 34 años, en una playa en Perú.

El fallecimiento del atleta ocurrió al rescatar a un menor que se ahogaba en un balneario del distrito de Villa El Salvador, en Lima.

Según los reportes preliminares del caso, Figueroa Rodríguez se percató de que un jovencito de 14 años luchaba contra la corriente en el mar. Sin pensarlo el hombre se lanzó al agua para socorrerlo.

A pesar de que Alejandro pudo sacar con vida al adolescente, el agotamiento y la fuerza del oleaje, finalmente, lo vencieron y perdió la vida por inmersión, reseñó Primera Edición Col.

Tras conocer la noticia, los vecinos de la calle 48 entre carreras 23 y 24, donde creció Alejandro, manifestaron su solidaridad a la familia, por la pérdida del hombre al que calificaron como “noble, y solidario”.

El hecho forma parte de una serie de eventos similares ocurridos en el litoral de Villa El Salvador. En esta zona costera de Lima las autoridades y cuerpos de rescate informaron sobre incidentes por el fuerte oleaje y las corrientes marinas.